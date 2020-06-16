籃球／斜槓CEO 吳岱豪不言退

上月和璞園隊合約到期，前中華隊「麒麟子」吳岱豪成為自由身，尋覓新東家前先化身「3X3. EXE籃球聯盟賽」執行長，發展籃球員外的「斜槓」人生。

卅五歲吳岱豪除球員身分，另投資整合行銷公司和房地產，昨天西裝畢挺現身聯盟賽記者會的他直言，現階段首選仍是續當球員，賽季結束後除自主訓練，也有尋找新東家，甚至往日本找機會。

年紀雖被歸入「老將」，吳岱豪認為自己再打兩到三年不是問題，台灣首度引進來自日本、國際籃球總會（ＦＩＢＡ）認證的3X3. EXE籃球聯盟賽，他除執行長身分也找了「小胖」洪志善及已經退役的蔡峻銘、林瑞堃等組隊。他淡淡說：「就算有滿肚子委屈，我也不會講出來，但就用行動證明，我還能打。」

吳岱豪（左）以聯盟執行長身分贈球給台中市長盧秀燕（中）及運動局長李昱叡。 記者曾思儒／攝影

吳岱豪感謝璞園董事長李忠恕過去四年的青睞，接續生涯規畫沒有設限，延續球員生涯是首選，轉換跑道也不是不可能，「還能打就先打，哪裡有機會也會去選擇和思考。」他笑說，三對三對體能負荷較小，或許也是另個舞台，他甚至和「野獸」林志傑邀約過，「我和傑哥說，富邦退休後，也可以來打三三啊！」

3X3. EXE籃球聯盟賽有ＦＩＢＡ積分，台灣首度舉辦共分為南、北兩區，兩區各六隊，下月賽程開跑後八月底在台中進行總決賽，分區前兩名可獲得前進日本參加季後賽機會，分區冠軍另可參加年底落腳台中的二○二○ＦＩＢＡ三對三挑戰賽。