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SBL／選秀報名截止 已16人參加

聯合報 / 記者曾思儒／綜合報導
陳昱翰最後一刻完成SBL選秀報名。 圖／聯合報系資料照片
陳昱翰最後一刻完成SBL選秀報名。 圖／聯合報系資料照片

第十八季ＳＢＬ昨天報名截止，目前共有十六人報名，外籍生僅塞內加爾中鋒斑霸，前後打過ＮＢＬ及ＡＢＬ的後衛陳昱翰最後一刻也完成報名，最後名單則要以郵戳日期為準，人數可能再增加。

上季ＳＢＬ創下廿一人報名但只有三人中選的聯盟新低紀錄，多少影響今年選秀會報名情形，開放前八天報名人數掛零，上周末完成報名人數仍是個位數，不過報名截止日前人數大躍進，包括一○四學年ＨＢＬ摘下ＭＶＰ的「神經刀」吳季穎和陳昱翰在內，人數已突破第七季的最低報名十四人。

第十八季ＳＢＬ選秀會共五隊參加，月初正式接掌裕隆隊兵符的邱大宗表示，選秀會報名剛結束，教練團還沒針對新血進行討論，七月十五日選秀會前會進行全盤考量，「基本上沒偏好的位置，只要是好球員，都會考慮。」

上季選秀會裕隆首輪就放棄，邱大宗透露，今年基本上不會發生同樣情形，「希望多給年輕球員機會。」他表示有注意包括斑霸、李漢昇和入選過中華白隊的蘇士軒等球員，相信各隊鎖定的人選相去不遠。

外籍生 SBL 邱大宗 裕隆

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