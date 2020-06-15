快訊

這項產品在歐美出現恐慌性購買 台灣獲利深

南投阿嬤載蕃茄回家 農用搬運車翻覆壓死6歲幼童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／最終日繳報名表 陳昱翰感謝夢想家

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

曾經旅外征戰NBL，再加入ABL寶島夢想家隊的後衛陳昱翰，今天在第18季SBL選秀會最終日繳交報名表，他透露和寶島夢想家也有持續談續約，「很謝謝夢想家，給我有選擇的機會。」

ABL賽季也受新冠肺炎影響，3月開始賽季全部停擺，復賽或直接結束賽季聯盟始終沒公告，但夢想家外籍教頭已返國，球員從3月開始也是自主訓練為主，ABL的不確定性也成陳昱翰投入SBL選秀會考量。

陳昱翰表示，報名SBL選秀會前有和寶島夢想家討論過，但因合約還沒底定，決定還是先繳SBL報名表。他笑說：「今天是報名最後一天了，沒辦法，我是臨時才知道是今天截止。」由於7月1日前可退出選秀會，他還有兩周時間可以為下一步再考慮。

26歲的陳昱翰坦言，就現在年紀，待遇當然會考量，但有發揮空間也十分重要，「我還想打球，有舞台能發揮當然最好。」他也不排除再度旅外，但今年受新冠肺炎疫情影響，旅外機會受挫，「現在就多方嘗試，有球隊想接觸就去試試，多嘗試、多看看，看最好機會在哪裡。」

第18季SBL選秀會今天下午5點報名截止，目前共有16人完成報名，有NBL資歷的李漢昇、外籍中鋒斑霸、入選過中華白隊的蘇士軒等都在其中；由於報名可採郵寄方式，最後截止時間以郵戳日期6月15日為準，人數也可能再增加。

選秀 SBL 寶島夢想家

延伸閱讀

SBL／選秀16人報名 陳昱翰入列

籃球／夢想家青年隊選拔賽 林俊吉、蘇士軒再碰頭

SBL／挑戰第3聯賽 陳昱翰報名選秀

SBL／狀元大熱門 李漢昇、斑霸報名選秀

相關新聞

SBL／挑戰第3聯賽 陳昱翰報名選秀

第18季SBL選秀會今天下午5點截止報名，最終日包括上季效力ABL寶島夢想家隊的後衛陳昱翰、104學年HBL男甲MVP吳...

籃球／吳岱豪約滿等機會 3對3先暖身

前中華隊禁區大將吳岱豪今天不穿球衣，改穿西裝現身「3X3. EXE籃球聯盟賽」記者會，成為聯盟執行長的他還將和昔日戰友「...

SBL／最終日繳報名表 陳昱翰感謝夢想家

曾經旅外征戰NBL，再加入ABL寶島夢想家隊的後衛陳昱翰，今天在第18季SBL選秀會最終日繳交報名表，他透露和寶島夢想家...

籃球／夢想家青年隊選拔賽 林俊吉、蘇士軒再碰頭

台中市夢想家青年隊選拔賽本周末將在台中市文心森林公園旁的惠中Dreamers球場舉行，受邀參與選拔賽的青年隊球員將對抗台...

WSBL／台元林文佑有天分又努力 邱啟益讚可塑之材

邱啟益接掌台元紡織女籃兵符首年，大膽啟用年輕球員，球員也未辜負期待，搶下冠軍賽門票，他點名，林文佑最令他驚豔，並稱讚林文...

WSBL／邱啟益掌台元女籃兵符 鐵漢變溫柔

邱啟益在球場上總是給人留下不苟言笑的執教形象，不過接掌台元紡織女籃兵符後，也流露出鐵漢柔情的一面，他強調，不會改變個人風...

籃球／台中辦3對3國際賽 登FIBA官網

為推動籃球運動，台中市政府爭取「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」賽事落腳中台灣，比賽預定7月18、19日...

WSBL／邱啟益不給壓力 台元直闖冠軍戰

台元與中華電信隊昨天在例行賽倒數第二天賽事中上演冠軍賽門票之爭，雖然台元連續兩場出現開賽慢熱的狀況，讓教練邱啟益賽後直言...

WSBL／雙林合飆7顆三分彈 台元退電信晉級冠軍賽

台元與中華電信隊在今天進行冠軍賽門票之爭，雖然開賽台元一度遭遇亂流被對手打出9：0攻勢，不過在中鋒林文佑與射手林宛瑜聯手...

WSBL／教練開綠燈 林育庭擠下劉希曄放眼得分后

儘管在槍響前的最後一次出手「軟手」未能進球，導致國泰隊林育庭無法改寫個人單場得分新高，但拿下30分的她，也在今天擠下賽前...

WSBL／罕見要求「把球給我」 黃凡珊得分破千國泰大勝

WSBL例行賽倒數第二天賽程，國泰隊今天在出戰台電隊的比賽中展現多點開花的攻勢，全隊共六人得分來到雙位數，其中老將黃凡珊...

籃球／徵召旅外加UBA好手 帕克率中華白參戰共好盃

即將在9月登場的跨聯盟盃賽「共好盃」，繼SBL與ABL七支球隊參戰後，今天中華籃球協會也宣布，中華白隊將徵召旅外年輕好手...

熱門新聞

中職／郭阜林酒駕遭懲處 野球人生大起大落

四屆塞揚獎得主投球心法 全球投手都該效法

MLB／低薪族本季不會再有收入 林子偉打身體健康

中職／手肘韌帶動刀 郭俊麟仍宣布投入選秀

NBA／復賽分歧如何解？貝佛利：詹皇想打我們都會跟進

現場重現／900勝第一人 洪總16年前的今天也曾是菜鳥教頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。