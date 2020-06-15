SBL／最終日繳報名表 陳昱翰感謝夢想家

曾經旅外征戰NBL，再加入ABL寶島夢想家隊的後衛陳昱翰，今天在第18季SBL選秀會最終日繳交報名表，他透露和寶島夢想家也有持續談續約，「很謝謝夢想家，給我有選擇的機會。」

ABL賽季也受新冠肺炎影響，3月開始賽季全部停擺，復賽或直接結束賽季聯盟始終沒公告，但夢想家外籍教頭已返國，球員從3月開始也是自主訓練為主，ABL的不確定性也成陳昱翰投入SBL選秀會考量。

陳昱翰表示，報名SBL選秀會前有和寶島夢想家討論過，但因合約還沒底定，決定還是先繳SBL報名表。他笑說：「今天是報名最後一天了，沒辦法，我是臨時才知道是今天截止。」由於7月1日前可退出選秀會，他還有兩周時間可以為下一步再考慮。

26歲的陳昱翰坦言，就現在年紀，待遇當然會考量，但有發揮空間也十分重要，「我還想打球，有舞台能發揮當然最好。」他也不排除再度旅外，但今年受新冠肺炎疫情影響，旅外機會受挫，「現在就多方嘗試，有球隊想接觸就去試試，多嘗試、多看看，看最好機會在哪裡。」

第18季SBL選秀會今天下午5點報名截止，目前共有16人完成報名，有NBL資歷的李漢昇、外籍中鋒斑霸、入選過中華白隊的蘇士軒等都在其中；由於報名可採郵寄方式，最後截止時間以郵戳日期6月15日為準，人數也可能再增加。