籃球／夢想家青年隊選拔賽 林俊吉、蘇士軒再碰頭

台中市夢想家青年隊選拔賽本周末將在台中市文心森林公園旁的惠中Dreamers球場舉行，受邀參與選拔賽的青年隊球員將對抗台中地主球隊晴天聯盟明星隊以及寶麗金聯隊，剛加入寶島夢想家的新秀林俊吉也會披上青年隊戰袍，將和代表寶麗金聯隊的蘇士軒重演今年UBA冠軍戰對決戲碼。

夢想家青年隊由教練陳清萍以及蔡耀勛共同領軍，榮譽總教練陳清萍曾為菲律賓職業籃球員，更是CBA職籃元年泰瑞戰神隊的總教練，離開職籃後，他便來台投入基層籃球教育，並長期深耕台中地區，曾任台中市立忠明高中籃球隊創隊教練、馬禮遜美國學校以及中國醫藥大學等學校之籃球隊教練，兒子陳堅恩也加入SBL，共譜台灣籃壇父子檔的一段佳話。

執行教練蔡耀勛則是在地的台中豐原人，下季他將從寶島夢想家助理教練位職轉任至青年隊，並藉由在寶島夢想家的執教經驗，帶給子弟兵更多指導與協助。

此次受邀參與選拔賽的青年隊隊員除了有寶島夢想家陣中的年輕球員之外，還邀請許多中台灣好手參加，包括畢業於青年高中的蕭順議、東山高中的邱子軒以及后綜高中的蘇文儒等。

今天代表台中夢想家青年隊出席「3X3. EXE籃球聯盟賽」記者會的蘇文儒笑說，面對各項賽事心情大致相同，「打球和做其他事都一樣，不要害怕，勇敢去闖。」

晴天聯盟與寶麗金聯隊都在台中經營多時，晴天聯盟將結合台中社會組菁英選手組成明星隊，寶麗金聯隊則邀請許多SBL現役當家球星，投入SBL選秀會的蘇士軒也是其中一員，6月19和20日將和台中市夢想家青年隊以球會友。

兩天賽事都開放球迷進場，現場採限額制度，入場前也會進行體溫量測及酒精消毒，讓球迷安心觀戰。