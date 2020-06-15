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SBL／選秀16人報名 陳昱翰入列

中央社 / 台北15日電

除了蘇士軒、李漢昇、盧峻翔與外籍生斑霸確定參加第18季超級籃球聯賽（SBL）新人選秀會外，今天包括曾效力於寶島夢想家的陳昱翰在內，新增8人報名，總計16人投入選秀。

第18季SBL新人選秀會將於7月15日登場，為史上首次開放大專籃球聯賽（UBA）參賽滿3年且有歸化意向外籍生參加，今天現場報名截止，中華民國籃球協會表示，郵寄報名者將以郵戳為憑。

今年選秀焦點包括盧峻翔（輔大）、蘇士軒（台師大）、斑霸（中州科大），都已在上週完成報名手續，台師大畢業後就轉往中國全國男子籃球聯賽（NBL）發展的李漢昇，今年也選擇參加選秀。

根據籃協最新公布一波報名名單，今天報名人數一口氣新增8人，除了擔任宏國德霖教練的郭為瀚、104學年度高中籃球聯賽（HBL）冠軍戰MVP吳季穎外，陳昱翰今天也託人繳交選秀報名表。

擔任控球後衛的陳昱翰過去在義守大學期間，不但曾打過UBA，還曾獲得西進機會、挑戰NBL，後來加入東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家，成為元老級球員，在與夢想家合約到期情況後，陳昱翰決定投入SBL選秀。

截至今天為止，選秀會報名名單包括陳俊翰、梁浩真、林柏豪、盧峻翔、姜廣謙、李漢昇、蘇士軒、林義恩、斑霸、余孟耘、簡家暐、吳季穎、潘泳村、李祥瑋、郭為瀚、陳昱翰等，共16人。

九太科技第17季SBL戰績在5隊中墊底，第18季選秀會中握有狀元籤，後續選秀順位依序為台灣銀行、裕隆納智捷、桃園璞園建築、台灣啤酒。

選秀 SBL 寶島夢想家

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