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WSBL／邱啟益掌台元女籃兵符 鐵漢變溫柔

中央社 / 台北14日電
邱啟益（右）生涯首度帶女籃球隊。報系資料照
邱啟益（右）生涯首度帶女籃球隊。報系資料照

邱啟益在球場上總是給人留下不苟言笑的執教形象，不過接掌台元紡織女籃兵符後，也流露出鐵漢柔情的一面，他強調，不會改變個人風格，但也承認現在教球會比較溫柔、不嚴厲。

邱啟益昔日為中華隊的當家射手，球員時期曾效力於超級籃球聯賽（SBL）裕隆隊，也曾擔任裕隆執行教練，他去年8月成為女子超級籃球聯賽（WSBL）台元紡織教練團的一員，首度率領「娘子軍」。

「所有球員很團結，3名老球員都很配合，年輕球員又很願意練、聽話。」邱啟益回憶起最初帶兵時，本季戰績不被外界看好，到現在卻搶下第15季WSBL冠軍戰的門票，將與國泰女籃爭冠，他點出了其中關鍵。

從季前訓練，到球季開始後的實戰，很多人都認為邱啟益可能還需要適應，但他卻能迅速調適，並在執教首年，繳出一張漂亮的成績單。

有別於與男球員溝通方式較直接，邱啟益面對女球員時，說話變得婉轉，並保持彈性空間，他說：「覺得球員執行度不夠時，就要用技巧跟她講，如果不能做到，我就要改變自己作法，達到我想要的點。」

「一開始我帶女籃的時候，我跟她們說，現在是蜜月期，會好好講，3個月後，我跟她們說，我們熱戀期已經過了，現在會開始嚴厲一點。」邱啟益強調：「作法還是會一樣，個人風格比較不會去改變，但還是會比較溫柔一點，不會比較嚴厲。」

13日與中華電信女籃爭奪冠軍賽門票的關鍵一役，外界也看到邱啟益的轉變，對於台元一開始進攻當機，邱啟益選擇壓抑住火氣，與球員溝通，也成功收到效果。

邱啟益以往給人嚴厲的印象，但看到球員努力，勇闖冠軍戰，讓他感性地說：「我昨天很感動，看她們這麼拚，尤其蔡佩真拚快30分鐘，我覺得這些球員很可愛，不管有多麼辛苦，或者我有時候講話直接，她們也都會吞下去。」

WSBL冠軍戰19日起將在板橋體育館點燃戰火，採3戰2勝，面對兵多將廣、尋求10連霸的國泰女籃，台元勢必得精銳盡出，邱啟益表示，「每個人都想要冠軍，這條路滿艱難的」，但他強調會盡力打出最好的比賽內容。

邱啟益 SBL WSBL

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