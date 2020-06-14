籃球／台中辦3對3國際賽 登FIBA官網

為推動籃球運動，台中市政府爭取「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」賽事落腳中台灣，比賽預定7月18、19日進行台中場，8月29、30日台灣區總決賽也在台中舉行，賽事消息還登上國際籃球總會（FIBA）官網，透過籃球「讓世界看台灣」。

FIBA日前特別在官網肯定台中市政府大力推廣3對3籃球賽事，運動局長李昱叡表示，在市長盧秀燕帶領下，市府全力將籃球運動向下扎根，培育優秀運動人才，希望透過舉辦3對3籃球賽事讓球員盡情發揮精彩球技，也期待吸引各地籃球迷齊聚台中。

FIBA 3X3官方網站文章提及「Absolute3X3」品牌負責人黃嘉德推動3對3籃球賽的故事，黃嘉德指出，台中市政府看到這次3X3.EXE籃球聯盟賽帶動城市發展的契機，積極規劃與「Absolute3X3」攜手，計畫將台中打造成曉諭國際的「3對3城市」。

台中運動局指出，聯盟賽由FIBA認證的台灣推廣團隊「Absolute3X3」首度與全世界最大3X3籃球聯盟「3X3.EXE PREMIER」合作舉辦，台灣區賽事分為北、南區各6支隊伍，進行城市循環賽，盼藉這次賽事推廣籃球運動，打造台中成為「酷運動、酷城市」。