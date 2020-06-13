WSBL／教練開綠燈 林育庭擠下劉希曄放眼得分后

儘管在槍響前的最後一次出手「軟手」未能進球，導致國泰隊林育庭無法改寫個人單場得分新高，但拿下30分的她，也在今天擠下賽前並列得分后的台電隊劉希曄，且一口氣將差距擴大到21分，有望在下周例行賽封關戰後搶下個人生涯首座得分后。

林育庭與劉希曄在今天賽前本賽季累積得分同為194分，出賽數皆為13場，領先排名第三名的台元隊林文佑14分，讓前兩者很有機會成為今年得分后最終人選。

不過在今天國泰出戰台電的比賽中，林育庭也獲得國泰教練鄭慧芸「開綠燈」，讓她放手去爭奪得分后頭銜，而她今天也以26投12中的高水準表現，拿下平個人單場得分紀錄的30分。

反觀前場比賽才因為帶錯球衣僅打半場的劉希曄，今天手感也不佳出手16次僅命中4球，進帳9分，讓雙方間的差距一口氣擴大到21分，雖然兩人在下周二仍有例行賽關門戰要進行，但劉希曄想要超車的難度相當高。

在團隊戰力完整的國泰陣中，要奪得得分后難度不小，過去十四季以來也僅有上季的陳薇安與第八季的劉君儀曾以國泰球員身分拿下得分后，對於有望在今年成為隊史第三位，林育庭說：「今天賽前教練就跟我說盡量去攻擊，讓其他人把機會做給我，不過最後是否有機會（奪得得分后），還是順其自然。」