聽新聞
test
0:00 / 0:00
WSBL／罕見要求「把球給我」 黃凡珊得分破千國泰大勝
WSBL例行賽倒數第二天賽程，國泰隊今天在出戰台電隊的比賽中展現多點開花的攻勢，全隊共六人得分來到雙位數，其中老將黃凡珊更達成生涯千分紀錄，反觀台電今天手感盡失，不僅第二節僅拿下兩分，全場也僅奪得本季次低的36分（最低為台電創下的35分），終場國泰就以98：36輕取台電，收下本季第14連勝。
在昨天以本季第三度破百的101：51大勝中華電信隊後，國泰今天延續凶猛進攻火力，碰上戰績墊底的台電，首節就猛轟了26分，其中手感火熱的林育庭就包辦了9分，幫助國泰取得14分的雙位數領先優勢。
第二節台電不僅無法在防守端壓制住國泰，還在進攻端嚴重熄火，單節僅有游楷樂拿下2分，讓國泰在上半場打完就取得26分領先，下半場國泰攻勢仍未停歇，最終在林育庭攻下平個人生涯新高的30分，全隊六人得分上雙下，國泰就以62分差距大勝台電。
國泰黃凡珊在今天拿下6分、7籃板、6助攻，生涯總得分突破一千分，不過賽後她卻笑著說，「我今天早上才知道自己差四分，並驚覺原來我打那麼多年才要1000分，看看其他學姊大概都已經兩、三千分了。」
在球場上總是傳球優先的黃凡珊也表示，今天賽前也特別告訴隊友自己只差四分就「達標」，罕見的要求隊友為她製造機會，不過在達標後她也隨即轉換回助攻模式，她坦言相較於得分破千，自己更期待的是助攻破千那天，「畢竟我從小打球就是傳球為主，導致像佩真姊她們對到我，都知道我只想傳球。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言