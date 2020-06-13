WSBL／罕見要求「把球給我」 黃凡珊得分破千國泰大勝

WSBL例行賽倒數第二天賽程，國泰隊今天在出戰台電隊的比賽中展現多點開花的攻勢，全隊共六人得分來到雙位數，其中老將黃凡珊更達成生涯千分紀錄，反觀台電今天手感盡失，不僅第二節僅拿下兩分，全場也僅奪得本季次低的36分（最低為台電創下的35分），終場國泰就以98：36輕取台電，收下本季第14連勝。

在昨天以本季第三度破百的101：51大勝中華電信隊後，國泰今天延續凶猛進攻火力，碰上戰績墊底的台電，首節就猛轟了26分，其中手感火熱的林育庭就包辦了9分，幫助國泰取得14分的雙位數領先優勢。

第二節台電不僅無法在防守端壓制住國泰，還在進攻端嚴重熄火，單節僅有游楷樂拿下2分，讓國泰在上半場打完就取得26分領先，下半場國泰攻勢仍未停歇，最終在林育庭攻下平個人生涯新高的30分，全隊六人得分上雙下，國泰就以62分差距大勝台電。

國泰黃凡珊在今天拿下6分、7籃板、6助攻，生涯總得分突破一千分，不過賽後她卻笑著說，「我今天早上才知道自己差四分，並驚覺原來我打那麼多年才要1000分，看看其他學姊大概都已經兩、三千分了。」

在球場上總是傳球優先的黃凡珊也表示，今天賽前也特別告訴隊友自己只差四分就「達標」，罕見的要求隊友為她製造機會，不過在達標後她也隨即轉換回助攻模式，她坦言相較於得分破千，自己更期待的是助攻破千那天，「畢竟我從小打球就是傳球為主，導致像佩真姊她們對到我，都知道我只想傳球。」