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籃球／徵召旅外加UBA好手 帕克率中華白參戰共好盃
即將在9月登場的跨聯盟盃賽「共好盃」，繼SBL與ABL七支球隊參戰後，今天中華籃球協會也宣布，中華白隊將徵召旅外年輕好手與UBA現役球員組隊參賽，賽事將從9月9至20日在台北和平籃球館舉行。
「共好盃」在日前舉行首次球團會議，敲定SBL五隊台啤、裕隆、璞園、台銀、九太科技與ABL台北富邦勇士、寶島夢想家將參與9月的跨聯盟盃賽，並達成轉播權利金、廣告贊助與票房收入採取七隊共享的模式進行。
而一度傳出也有望參賽的中華隊，今天中華籃協也正式宣布將由外籍教頭帕克領軍，徵召現役UBA優秀球員及旅外球員組成中華白隊，成為共好盃第八支球隊，而中華白隊陣中也將不會有SBL與ABL球員，以維持各隊陣容的完整性。
中華籃協指出，今年度中華白隊在結束瓊斯盃賽事後，將持續集訓並參加九月共好盃及十月與SBL五隊進行的賽事，為即將到來的11月亞洲盃資格賽第二階段與明年2月的第三階段培育更多可用之兵。
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