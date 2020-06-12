WSBL／險被球衣拐氣 台元逆轉台電明爭冠軍賽門票
將在明天與中華電信隊上演冠軍賽門票之爭的台元女籃隊，今天卻在出戰台電隊的比賽中於上半場一度落後，不過靠著下半場一波19：3的攻勢奠定勝基，終場以80：62取勝，帶著勝利迎接明天的關鍵戰。
排名第二、三名的電信與台元在今天賽前同為5勝7敗，加上雙方本季前四度交手各拿下2勝，讓明天雙方本季最後一次碰頭，將變成冠軍賽門票之爭，台元只要贏球就確定能獲得與國泰隊爭冠的門票。
不過今天台元卻在與台電之戰陷入亂流，賽前先是發生台電帶錯球衣，將淺色球衣帶成深色球衣的狀況，雖然隨後台電仍在開賽前緊急換上淺色球衣，僅有主力劉希曄因為來不及替換球衣，導致上半場都無法登場，但台電仍是取得36：33領先。
但下半場劉希曄歸隊後，台元反倒拉出一波19：3的攻勢逆轉戰局，終場台元也在彭曉彤拿下23分、林文佑與卓敬也有雙位數得分表現下，以80：62逆轉台電，帶著勝利迎接明天與電信的「天王山之戰」。
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