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SBL／斑霸繳交歸化意向書 完成第18季選秀報名

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導

在李漢昇與蘇士軒兩名即戰力球員，於今天完成第18季SBL選秀會報名後，中州科大塞內加爾中鋒斑霸也在今天補齊包括歸化意向書在內的相關文件，成為第八位正式投入選秀會的球員，也讓今年的狀元之爭變得更加白熱化。

SBL在日前的領隊會議中拍板，將於第18季選秀會開放具有三年以上UBA資歷，並擁有歸化意向的外籍生投入選秀，其中本學年度帶領中州科大闖進UBA公開男一級四強賽的斑霸就傳出有相當高的選秀意願，有機會成為SBL史上首位透過選秀會加入的外籍球員。

斑霸與李漢昇日前都已前往手握狀元籤的九太隊接受測試並加入練球，在李漢昇今天率先繳交報名表後，斑霸也補齊歸化意向書完成報名手續，他本學年繳出一張平均15.4分、12.7籃板、1.4阻攻的亮眼數據，與已簽約富邦隊的曾祥鈞都是今年大專賽場最受關注的中鋒，而他與具有旅外經驗的李漢昇也都被認為有成為選秀狀元的實力。

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