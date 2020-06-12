WSBL／末張冠軍賽門票 電信台元上演割喉戰

中華電信今天51比101不敵國泰人壽，不過全隊重心早已不是眼前勝負，明晚與台元紡織之戰，才是攸關能否晉級冠軍賽的割喉戰，電信教練黃曉潔就說：「明天打完就放榜。」

第15季WSBL女子超級籃球聯賽，今天在台北體育館4樓續戰，今晚贏球的國泰，早早篤定取得冠軍賽門票，最後一席名額，則由電信與台元角逐。

黃曉潔承認，全隊上下都知道明晚7時與台元之戰的重要性，而本季兩隊過去4度交鋒，雙方勝負各半，她說：「還是五五波的對決，關鍵得看臨場發揮。」不過她也說，身為教練，對明天比賽當然要有信心。

電信主力前鋒黃湘婷認為，自家射手群能否發威，攸關戰局走向，「現代籃球不再是靠禁區硬打，外線能開，防守圈才能拉大，內線才有空間可以進攻，裡外搭配才有更多不同變化」。

黃湘婷強調，明天割喉戰一定要贏，她說：「攻防都要靠團隊，單打獨鬥不可能贏球，所以我們不能有個人英雄主義，控制籃板、壓制對手外線，我們就有勝算。」

電信射手林玉書今天三分球6投中3，攻下平全隊次高的9分，她很清楚場上自己的角色，以及明天與台元之戰的重要性。

林玉書說：「我知道明天比賽很重要，所以我有點緊張。」她透露，會盡量保持平常心，不去多想，至於學姐說不能有個人英雄主義，她也贊同，「就看臨場誰的狀況好，就多製造機會給她投」。