快訊

台灣人的「神明媽媽」：媽祖信仰背後隱含的母親意象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

JHBL乙級／／出過林志傑、李啟億 正濱國中挺進決賽

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
全國籃球乙級聯賽基隆正濱國中打進決賽。圖／市議員張顥瀚提供
全國籃球乙級聯賽基隆正濱國中打進決賽。圖／市議員張顥瀚提供

睽違5年，基隆市正濱國中籃球隊再次打進全國國中乙級籃球聯賽決賽，市議員張顥瀚特別向地方企業募款，添購一套訓練衣及比賽球衣贈與，為籃球員加油打氣。正濱國中是國手孕育的搖籃，包括林志傑李啟億李德威等，都是正濱國中一手栽培出來的明星、國手球員。

張顥瀚表示，正濱國中是台灣籃球國手孕育的搖籃，包括林志傑、李啟億、李德威等，都是正濱國中一手栽培，在99學年度更奪下全國乙級聯賽的冠軍。但在少子化及城鄉資源分配不均的狀態下，籃球隊的經營也越來越困難，連續5年也未打進全國聯賽。

今年在校長林世傑及教練李明暉的帶領下，終於打入睽違5年的乙組決賽，讓學校及地方都相當興奮，張顥瀚特別向地方募款，製作兩套球衣，來協助資源較少的學校，也希望藉此鼓勵球員取得佳績，今天送到學校，球員都相當高興。

張顥瀚今天邀請副議長林沛祥、議員童子瑋、張淵翔、莊敬聖等組成議會「F5」籃球隊到場，和球員進行一場友誼賽，希望能鼓勵年輕的球員們把握機會，將冠軍奪回基隆。

全國籃球乙級聯賽決賽時間：6月13到17日，決賽地點在台北市立陽明高中體育館。

全國籃球乙級聯賽基隆正濱國中打進決賽。圖／市議員張顥瀚提供
全國籃球乙級聯賽基隆正濱國中打進決賽。圖／市議員張顥瀚提供
全國籃球乙級聯賽基隆正濱國中打進決賽。圖／市議員張顥瀚提供
全國籃球乙級聯賽基隆正濱國中打進決賽。圖／市議員張顥瀚提供

李啟億 李德威 林志傑

延伸閱讀

紙風車重建 林右昌：整個搬來基隆樂觀其成 地點想好了

SBL／重磅消息！裕隆聘邱大宗接執行教練

SBL／擬推3階段賽事 李啟億：想法很好

SBL／驟死戰周四登場 經驗非絕對

相關新聞

SBL／狀元底加啦 李漢昇、蘇士軒投入第18季選秀

第18季SBL選秀會兩大最受關注的球員李漢昇、蘇士軒今天完成選秀報名手續，其中過去幾年都在中國大陸NBL打球的李漢昇，目...

WSBL／昨千分、今百場出賽 鄭伊秀連兩日寫里程碑

昨天在自己也不知情的情況下達成個人WSBL生涯千分紀錄，國泰女籃隊前鋒鄭伊秀今天在出戰中華電信隊之戰，再度繳出12分、8...

JHBL乙級／／出過林志傑、李啟億 正濱國中挺進決賽

睽違5年，基隆市正濱國中籃球隊再次打進全國國中乙級籃球聯賽決賽，市議員張顥瀚特別向地方企業募款，添購一套訓練衣及比賽球衣...

圖／WSBL國泰人壽51:29暫時領先中華電信

WSBL國泰人壽51:29暫時領先中華電信，國泰羅蘋林育庭遭遇中華電信潘姿吟防守，國泰羅蘋帶球投籃。

SBL／連兩日不「+0」 輔大盧峻翔投身選秀成即戰力

今年帶領輔仁大學重返ＵＢＡ公開男一級四強的前鋒盧峻翔，昨繳交第十八季ＳＢＬ選秀會報名表，擁有多元進攻手段的他，也被視為Ｓ...

WSBL／球迷終於能進場 學妹尖叫助陣球員更亢奮

第十五季ＷＳＢＬ賽季倒數，昨天第四循環最終日首度開放觀眾進場，見到久違球迷讓球員打得更起勁，國泰隊前鋒陳薇安笑說：「有球...

WSBL／連飆壓哨外線 潘姿吟感謝寶貝

第一節先投進壓哨三分球，電信隊後衛潘姿吟今天碰台電隊又在第三節末投進第2記壓哨外線，助隊以68：62擊敗台電後她開心大喊...

WSBL／對霸主拿生涯新高 沈欣放槍自責

今年獲得大幅出賽機會，台元隊161公分的後衛沈欣今天碰WSBL衛冕軍國泰人壽隊更打出代表作，三分球2投2中貢獻生涯新高1...

WSBL／球迷首度進場 國泰送12連勝

國內新冠肺炎疫情趨緩，第15季WSBL今天正式開放球迷進場，有球迷「加持」台元隊挑戰衛冕軍國泰人壽隊打得起勁，上半場數度...

SBL／助輔大重返四強 盧峻翔投身第18季選秀

第18季SBL選秀會將在7月15日登場，繼昨天康寧大學梁浩真、陳俊翰成為前兩位完成報名手續的球員後，另一名康寧大學好手林...

HBL乙級／前兩年錯過全國賽 竹商全勝首度封后

前兩年都以些微之差錯過晉級全國賽機會，新竹高商女籃今年首闖夢想舞台就一舉登頂，且是寫下預賽開始的十二戰「全勝封后」佳績，...

SBL／終於有2人報名選秀 陳俊翰：不想輕易放棄籃球

第十八季超級聯球聯賽選秀會將於七月十五日登場，自本月二日開放報名至昨天為止，僅有兩名球員完成報名手續，且下賽季將首度開放...

熱門新聞

NBA／告別浮誇辮子頭 馬刺華克自曝5年級就開始留

NBA／出席塞爾維亞公開活動 約柯奇瘦身近照掀熱議

字母哥生涯重大選擇 影響力有如2010年詹皇

NBA／緬懷布萊恩和愛女 凡妮莎刺青上身

中職／許基宏單場雙響砲 兄弟首次躍居上半季龍頭

從傲慢華麗到成熟穩定 白色巧克力的奪冠之路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。