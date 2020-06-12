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JHBL乙級／／出過林志傑、李啟億 正濱國中挺進決賽
睽違5年，基隆市正濱國中籃球隊再次打進全國國中乙級籃球聯賽決賽，市議員張顥瀚特別向地方企業募款，添購一套訓練衣及比賽球衣贈與，為籃球員加油打氣。正濱國中是國手孕育的搖籃，包括林志傑、李啟億、李德威等，都是正濱國中一手栽培出來的明星、國手球員。
張顥瀚表示，正濱國中是台灣籃球國手孕育的搖籃，包括林志傑、李啟億、李德威等，都是正濱國中一手栽培，在99學年度更奪下全國乙級聯賽的冠軍。但在少子化及城鄉資源分配不均的狀態下，籃球隊的經營也越來越困難，連續5年也未打進全國聯賽。
今年在校長林世傑及教練李明暉的帶領下，終於打入睽違5年的乙組決賽，讓學校及地方都相當興奮，張顥瀚特別向地方募款，製作兩套球衣，來協助資源較少的學校，也希望藉此鼓勵球員取得佳績，今天送到學校，球員都相當高興。
張顥瀚今天邀請副議長林沛祥、議員童子瑋、張淵翔、莊敬聖等組成議會「F5」籃球隊到場，和球員進行一場友誼賽，希望能鼓勵年輕的球員們把握機會，將冠軍奪回基隆。
全國籃球乙級聯賽決賽時間：6月13到17日，決賽地點在台北市立陽明高中體育館。
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