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SBL／狀元底加啦 李漢昇、蘇士軒投入第18季選秀

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
第18季SBL選秀會兩大最受關注的球員李漢昇(左)、蘇士軒(右)今天完成選秀報名手續。 聯合報系資料照、大專體總提供
第18季SBL選秀會兩大最受關注的球員李漢昇(左)、蘇士軒(右)今天完成選秀報名手續。 聯合報系資料照、大專體總提供

第18季SBL選秀會兩大最受關注的球員李漢昇、蘇士軒今天完成選秀報名手續，其中過去幾年都在中國大陸NBL打球的李漢昇，目前已與九太科技隊練球一段時間，有機會成為今年選秀狀元，而具有中華白隊資歷的前鋒蘇士軒，也有望在首輪獲得球隊青睞。

李漢昇從台師大畢業後，選擇西進大陸NBL分別效力湖南勇勝、武漢當代隊，去年返台後他也一度在觀護盃與D-LIVE夏季聯賽出賽，並表達想留在國內打球的想法，日前他也已經加入九太練球。

日前SBL球團會議決議將於第18季開放UBA外籍生投入新人選秀會後，雖然中州科大塞內加爾中鋒斑霸日前也前往九太練球，不過目前斑霸仍未完成報名程序，加上九太內部對於李漢昇也有相當高的評價，讓今年的選秀狀元人選仍有變數。

至於上學年代表台師大出賽的前鋒蘇士軒，去年夏天披上瓊斯盃中華白隊戰袍，一圓國手夢，身高194公分的他本學年繳出一張平均11.9分、6.4籃板、2.1助攻的亮眼數據，成為台師大挺進冠軍賽的功臣，也是今年選秀會最受關注的長人之一。

第18季SBL選秀會報名將於15日下午五點截止，截至今天為止共有7人完成報名，其中包括康寧大學梁浩真、陳俊翰、林柏豪，輔仁大學盧峻翔、台藝大姜廣謙、台師大蘇士軒與旅外的李漢昇。

選秀 SBL 瓊斯盃

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