WSBL／球迷首度進場 國泰送12連勝

國內新冠肺炎疫情趨緩，第15季WSBL今天正式開放球迷進場，有球迷「加持」台元隊挑戰衛冕軍國泰人壽隊打得起勁，上半場數度領先，但國泰第二節末拉出跨節21：0猛攻，終場仍以93：58迎接12連勝。

WSBL例行賽5循環，今天是第4循環最終日賽程，在此之前因新冠肺炎都是不開方球迷的「閉門」進行，今天首場賽程下午5點開戰，仍有近百球迷進場。

國泰教頭「貝兒」鄭慧芸提到，球員辛苦備戰，本來就很期待在球迷面前展現苦練身手，前幾循環因疫情想，大家也自己做心理調適，如今終於開放球迷進場，球員也會更有動力，「多一點球迷，讓球員可以感受到激勵的效果。」

不過國泰第一節數度落後，首節15：15戰平後，第二節也曾以5分落後，靠鄭伊秀連拿5分先追平，31：33後又連拿9分，才以40：33優勢結束上半場；第三節國泰再靠鄭伊秀和林育庭帶動10：0小高潮，台元喊出暫停仍沒止血，羅蘋快攻得手後差距擴大到52：33，三節打完差距擴大到67：44，最終就以35差距迎接勝利。

第一節沒上場的鄭伊秀，出賽23分鐘就高效率轟下24分，包括第三節的單節10分，她說：「我們陣容還在調整，不同組合在防守和進攻端都有些問題，之後就有調整過來。」

有球迷的第一戰出現小小「劇場」，鄭伊秀笑說連自己都覺得有點刺激，不過例行賽12連勝順利到手，最後幾戰仍會朝「全勝封后」目標邁進。

國泰林育庭14分、陳薇安12分，台元陳亭羽、謝鎔竹和林文佑各11分，沈欣10分則寫生涯新高。