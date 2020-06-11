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SBL／助輔大重返四強 盧峻翔投身第18季選秀

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
輔仁大學盧峻翔投入SBL選秀。報系資料照
輔仁大學盧峻翔投入SBL選秀。報系資料照

第18季SBL選秀會將在7月15日登場，繼昨天康寧大學梁浩真、陳俊翰成為前兩位完成報名手續的球員後，另一名康寧大學好手林柏豪，以及今年幫助輔大重返四強的盧峻翔也在今天繳交報名表，其中本學年表現亮眼的盧峻翔，也被看好將有機會在首輪獲選。

輔大今年在曾祥鈞與盧峻翔兩名大四球員領軍下重返四強行列，其中盧峻翔繳出平均15.9分6籃板2.7助攻2.1抄截的全能成績單，在輔大陣中的影響力不下於曾祥鈞，其中在八強賽與政大的晉級關鍵戰中他拿下個人生涯新高的36分，表現搶眼。

而在隊友曾祥鈞選擇與ABL富邦勇士簽約後，盧峻翔則是在今天選擇繳交SBL選秀報名表，希望能在國內籃球最高殿堂延續球員生涯，「其實今年打完就已經決定要選秀了，球季結束後也跟著球隊的訓練師進行個人訓練，為選秀做準備。」

盧峻翔的哥哥盧捷閔在第15季SBL選秀會上於首輪第六順位被裕隆選入，而身高比哥哥更高的盧峻翔今年投入選秀，也被看好有機會在首輪就獲選。

除了盧峻翔外，康寧大學林柏豪也在今天繳交選秀報名表，他本學年度繳出一張平均17.3分7.2籃板的成績單，其中在預賽面對中州科大的比賽中曾拿下35分12籃板雙十數據。

選秀 SBL 富邦勇士

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