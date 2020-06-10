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HBL乙級／交大學姊做榜樣 竹商拚球技也顧成績
身為HBL乙級全國賽新面孔的新竹高商，今天決賽最終戰以64：54擊敗能仁家商，以預賽、複賽、全國賽12戰全勝之姿封后，身高「號稱」150公分的隊長宋梓琳笑說：「要將最好的回憶留在新竹高商。」
宋梓琳在內的4名高三生是竹商第一批招收的體育生，高三中鋒莊佳芸透露，幾人國中也是打JHBL乙級，當時看到竹商有貼招籃球隊公告，且球隊向來名聲都好，自己也想留在家鄉，沒猶豫太多就報考。
「竹商是對讀書的學校，要讀書也要打球。」宋梓琳說，考上交通大學的陳玟蒨就是會讀書又會打球的代表，教練陳姿汶常拿學姊當榜樣，大家也以學姊為目標，今天完成「最好的一戰」，大學想發展一技之長，不會再以籃球為重心。
陳姿汶表示，竹商沒體育班，平常練球時間就是午休的12點到1點，以及5點放學後，但球員經過前兩年都差一點晉級全國賽的痛，高三會自動自發帶學妹練球，甚至連隊長都是每兩周輪流一次，每名球名都要學習如何帶領球隊。
「其實今年就有人問我們要不要打甲組，我都讓球員自己選，和小朋友討論，她們今年想留乙組，完成學姊的夢想。」陳姿汶也特別提到已經畢業的陳玟蒨，說一說陳玟蒨突然現身，讓幾名學妹又驚又喜。
HBL乙級4強總決賽採單循環賽制，晉級球隊帶著8強賽對戰成績進入4強，竹商全勝封后，能仁收穫亞軍。
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