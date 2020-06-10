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籃球台中紮根！與寶島夢想家合作「台中夢想家青年隊」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市今天舉辦「台中市夢想家青年隊成軍」宣告，將與職業籃球隊「寶島夢想家」合作成立「台中市夢想家青年隊」，讓中彰投小朋友有機會加入球隊，未來將有機會參與國內或國際比賽，全力幫助孩子們追逐夢想。圖／台中市新聞局提供
台中市今天舉辦「台中市夢想家青年隊成軍」宣告，將與職業籃球隊「寶島夢想家」合作成立「台中市夢想家青年隊」，讓中彰投小朋友有機會加入球隊，未來將有機會參與國內或國際比賽，全力幫助孩子們追逐夢想。圖／台中市新聞局提供

台中市培育在地籃球員，市長盧秀燕宣布成立「台中市夢想家青年隊」並朝「市民球隊」方向營運，預計6月19、20日選拔球員，將籃球運動向下扎根、向上發展，讓孩子盡情追求籃球夢。

台中市運動局今天舉辦「台中市夢想家青年隊成軍」宣告，盧秀燕說，與職業籃球隊「寶島夢想家」合作成立「台中市夢想家青年隊」，讓中彰投小朋友有機會加入球隊，未來將有機會參與國內或國際比賽，全力幫助孩子們追逐夢想。

提供籃球選手良好運動環境，硬體方面，盧秀燕說，台中積極興建戶外風雨籃球場，巨蛋也規畫中，未來可做為大型練習、比賽場地；軟體方面，市府舉辦相關活動及賽事，並全力支持體育班經費與師資，打造台中成為酷城市。

寶島夢想家董事長張承中表示，能和台中市府一起合作推廣籃球，走入基層、鼓勵年輕球員很開心，歡迎中彰投球員們加入「台中市夢想家青年隊」。

運動局長李昱叡說，籃球運動在台灣是非常熱門且受歡迎的運動項目，台中許多學校都有自己的籃球隊，包括大智國小、東興國小、神岡國中、青年高中、后綜高中及東山高中等，都有陣容堅強的學生籃球隊，「台中市夢想家青年隊」的成立將提供年輕球員更多選擇，幫助他們接軌運動生涯、築夢踏實。

「台中市夢想家青年隊」可讓球員在球季外擔任職員參與球隊營運，同時提供企業贊助商實習機會，以「打球、工作、育成」為球員運動生涯做配套銜接，提供球員多元就業準備。

選拔賽6月19、20日在文心森林公園旁惠中戶外球場舉行，包括寶島夢想家年輕球員王柏智、紀松佑、UBA Final MVP林俊吉，及多位中部UBA甲級球員如蘇文儒、白曜誠、邱子軒，與東山高中畢業的林信寬等諸多傑出選手，均將一同參加選拔。

台中市今天舉辦「台中市夢想家青年隊成軍」宣告，將與職業籃球隊「寶島夢想家」合作成立「台中市夢想家青年隊」，讓中彰投小朋友有機會加入球隊，未來將有機會參與國內或國際比賽，全力幫助孩子們追逐夢想。圖／台中市新聞局提供
台中市今天舉辦「台中市夢想家青年隊成軍」宣告，將與職業籃球隊「寶島夢想家」合作成立「台中市夢想家青年隊」，讓中彰投小朋友有機會加入球隊，未來將有機會參與國內或國際比賽，全力幫助孩子們追逐夢想。圖／台中市新聞局提供
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台中市今天舉辦「台中市夢想家青年隊成軍」宣告，將與職業籃球隊「寶島夢想家」合作成立「台中市夢想家青年隊」，讓中彰投小朋友有機會加入球隊，未來將有機會參與國內或國際比賽，全力幫助孩子們追逐夢想。圖／台中市新聞局提供

寶島夢想家 青年高中

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