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HBL乙級／蠟燭多頭燒 許智超回饋母校

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
新竹高中獲得108學年HBL男乙第6名。記者曾思儒／攝影
新竹高中獲得108學年HBL男乙第6名。記者曾思儒／攝影

今年先率青年高中再闖HBL男甲8強，再帶中州科大打下隊史最佳的UBA男甲季軍，前中華隊國手許智超本周再以新北竹林高中教練團身分出現在HBL乙級決賽戰場，領軍留下108學年第6名成績。

主要重心在青年和中州，許智超每周都是北部、中部兩邊跑，願意蠟燭多頭燒主要是一份特殊感情，他笑說：「竹林是我母校，我是竹林國小出來的，最早當老師也在這，女兒也在這就讀。」他提到，身兼多職當然不輕鬆，「但不能只照顧甲組的球員，也要帶給這邊學生正確的東西和方向。」

許智超26歲還是球員時就回到母校，當時球隊偏社團性質，學務主任陳兆信大力支持，球隊設備逐漸上軌道，許智超又找回昔日竹林子弟兵朱建威幫忙帶隊，讓球隊運作更順暢；上周剛拿到UBA公開一級門票的中原大學和文化大學等，都可看到竹林籃球隊的學生。

許智超不諱言，有許多聲音建議竹林挑戰甲級，但他務實說「不太可能」，畢竟新北光HBL甲級前8的隊伍就有泰山高中、南山高中和能仁家商，沒有體育班的竹林有時還能「撿」到幾所甲組強權離隊的球員，但離甲級強度仍有距離，不過他也有物色有潛力的球員，今年就有一到兩名子弟兵，有機會到中州延續籃球路。

許智超 HBL 青年高中

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