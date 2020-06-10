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SBL／連8天「加零」中斷 康寧大學2球員率先報名選秀

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
康寧大學梁浩真（左）、陳俊翰（右）成為前兩位報名第18季SBL選秀會的球員。記者劉肇育／攝影
康寧大學梁浩真（左）、陳俊翰（右）成為前兩位報名第18季SBL選秀會的球員。記者劉肇育／攝影

第18季SBL選秀會在2日開放報名後，歷經前八天報名「加零」後，今天康寧大學梁浩真、陳俊翰成為前兩位完成報名程序的球員，而兩人目前也已接前往台銀接受試訓，希望能在7月15日的選秀會上獲得青睞。

SBL上賽季選秀會在21人報名僅有3人入選，創下史上最少人獲選的紀錄後，今年雖然在季後拍板將首度開放UBA外籍生報名，不過在2日開放報名後，前八天都無人交表，雖然依照過去選秀報名，球員大多會選在期限前幾天才陸續繳交報名表，不過根據籃協人士表示，過去未曾有過前八天無人報名的狀況發生。

不過今天康寧大學梁浩真、陳俊翰也成為前兩位完成第18季選秀報名的球員，其中身高195公分的陳俊翰，在108學年度UBA大專公開男一級繳出平均11.7分7.8籃板1.4阻攻的數據，而後衛梁浩真則有平均7.7分3.7籃板1.5助攻表現。

康寧大學近年來出產過曾效力ABL寶島夢想家、SBL台銀的楊天佑，以及曾打過台啤的翟振皓，不過今年康寧在UBA公開男一級打出第14名的成績，下學年將從二級打起。

選秀 SBL 台啤

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