HBL乙級／轉任教練兩大目標 張容軒已完成第一項

HBL乙級聯賽四強賽今天在板橋體育館舉行，其中首度闖進男子組四強的錦和高中，本學年教練團中加入了甫從SBL退役的張容軒，剛轉任助理教練的他自嘲目前帶隊就像是在「打Game」一樣，享受大於壓力，也透露自己轉任教練後的兩大目標，也已經完成一項。

錦和去年在北區複賽就落馬，不過暑假期間一口氣招攬了張容軒與前明道大學教頭沈欣漢協助總教練陳鴻杰帶隊，其中張容軒在球員時期曾拿下HBL與UBA最有價值球員（MVP），進入SBL後更拿下過最佳進步獎、年度第一隊並曾披上中華隊戰袍，而沈欣漢則是曾執教明道大學拿下UBA冠軍，兩人籃球生涯資歷顯赫。

不過教練生涯仍是一張白紙的張容軒表示，自從去年七月來到錦和擔任助教後，目前仍是抱持著一種「打Game」的心態來享受執教鞭的感覺，「這種看比賽的心情起伏和成就感，是以前當球員感受不到的，到目前為止我還是很享受這種當教練、協助球員成長的感覺。」

要換位思考的不僅是從球員到教練的身份，還包括張容軒過去從新榮高中、台師大到SBL，一路都是在國內最頂尖聯賽打球，但現在面對的卻是過去未曾參與過的乙級賽場，讓他直言心態需要調整，「有時候跟他們講一些東西他們聽不懂，我會以為是他們不去做，但教練（陳鴻杰）和欣漢就會跟我說，他們是真的聽不懂。因為以前我們都是跟最好的球員在打球，會把一些事情當作理所當然，不過現在這樣也當作是在磨練我的耐心。」

與不少球員在轉任教職後身材都有發福的跡象不同，張容軒從去年加入錦和後透過飲食控制和運動瘦了超過20公斤，讓他笑稱轉任教練後的兩大目標已經達成第一個，「我第一個目標就是當最帥的教練，現在已經達成了，第二個目標則是幫助球隊拿下乙級冠軍，這未來都還有機會。」