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籃球／張家榮首度客串球評 盼共好盃對決田壘
HBL乙級全國八強賽上周在板橋體育館開打，並由九太科技集團旗下的快樂電視進行轉播，而九太男籃陣中球員也輪番在這次的賽事中客串球評角色，其中今天負責女子組四強賽事的張家榮就是首次嘗試球評工作，讓他直言「說不緊張，絕對是騙人的。」
這次HBL乙級由快樂電視負責轉播，而SBL九太男籃成員也輪番來客串球評角色，包括余純安、李盈鋒、陳文宏、勤明慶、陳冠毅、陳懷安都在前幾日的賽事中前來講評，而今天更輪到柯旻豪、吳怡斌和張家榮擔任球評。
其中負責今天女子組四強賽的張家榮，雖然已經有八年SBL資歷，不過他透露這是他生涯首度客串球評角色，「（當球評）可以換一個角度來看比賽，但說不緊張，絕對是騙人的，算是一次蠻好的體驗。」
而這次客串球評工作也在九太球員間引發熱議，甚至還會互相吐槽，當被問到誰的播報功力最慘不忍睹時，張家榮則笑著點名了球隊上季菜鳥陳懷安，「看他幾乎整場都坐在那、沒有在講話。」
對於今天傳出包括九太在內的五支SBL球隊，將在九月與ABL台北富邦勇士與寶島夢想家進行跨聯盟的「共好盃」賽事，張家榮也直言自己最想對決的就是前達欣隊友「壘哥」田壘，至於是否會上演一些垃圾話攻防時，他則笑說：「我比較不會來這一套啦！」
張家榮是在第10季SBL選秀會上以首輪第五順位被達欣選入，當時黃金世代球員都已經相繼轉戰CBA，讓他直言這次共好盃能夠與學長們切磋，讓他相當期待，「這個比賽對於球迷來說，肯定也會很有吸引力。」
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