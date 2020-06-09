快訊

金管會解除有條件式禁空令 宣布台股3大解封措施

HBL乙級／去年因傷報銷 竹商莊佳芸盼與「家人」奪冠

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
竹商在四強賽首戰大勝內湖高中30分。記者劉肇育／攝影
竹商在四強賽首戰大勝內湖高中30分。記者劉肇育／攝影

去年在HBL乙級女子組北區複賽因為不敵內湖高中而無緣晉級全國八強賽的新竹工商，今年在四名高三球員的領軍下不僅首度踏足八強賽，還在今天的四強賽中以66：36成功向內湖高中復仇，有望在明天奪下校史首座冠軍。

五年前才從社團性質轉為校隊的新竹高商女籃隊，在三年前招入首批的籃球專長生高瑋均、趙仕安、莊佳芸、宋梓琳，而這四人在歷經去年無緣全國八強賽的挫敗後，今年拿出更沈穩的表現，幫助竹商在八強複賽三戰平均大勝對手高達41.7分，以A組龍頭帶著一勝晉級到四強循環決賽。

而今天四強賽首戰面對去年攔下她們內湖高中，竹商展現多點開花的攻勢，在首節就取得雙位數領先優勢，終場更以30分差距大勝對手，在封后之路上佔得先機。

竹商教練陳姿汶指出，球隊去年止步於北區複賽後，今年展現強烈企圖心，球員在場上都會互相提醒，讓身為教練的她不需要特別講什麼話，「今年打到全國八強，我們就已經達到第一階段目標，至於有沒有冠軍，我只希望選手能夠把水準發揮出來。」

竹商高三中鋒莊佳芸，去年暑假發生右膝十字韌帶受傷動刀的狀況，導致她高二賽季全數報銷，只能在板凳上看著球隊輸給內湖高中、無緣八強，但今天她與另外三名高三隊友合力拿下29分，幫助球隊成功復仇，她說：「這一次我總算不是只能在場下叫，而是可以跟她們一起拚。」

莊佳芸透露，自己與同為高三的高瑋均、趙仕安、宋梓琳情同家人，幾乎做什麼事都在一起，「去年受傷後我一度不想打球，但她們一直支持我，加上教練也告訴我大家都在等我回來，我們竹商真的就像是一個家，明天的最後一戰我們也不會感到畏懼，有信心拿下來。」

HBL

相關新聞

籃球／跨聯盟對決 夢想家、富邦勇士共好盃戰SBL五強

SBL在上賽季歷經富邦勇士出走、達欣回歸甲組後減為五隊開打，不過今年九月在展逸行銷規劃下，將匯集SBL五隊與ABL雙雄共...

HBL乙級／去年因傷報銷 竹商莊佳芸盼與「家人」奪冠

去年在HBL乙級女子組北區複賽因為不敵內湖高中而無緣晉級全國八強賽的新竹工商，今年在四名高三球員的領軍下不僅首度踏足八強...

WSBL／開放球迷進場 飲食OK

「閉門」進行超過三循環，本周四再燃戰火的第十五季ＷＳＢＬ確定開放球迷進場，球迷雖要配戴口罩、採實名制進場，但觀戰過程可飲...

WSBL／開放觀眾了！實名制戴口罩進場

第15季WSBL女子超級聯賽因新冠肺炎閉門舉行，昨天大解封後傳出好消息，中華籃協今天宣布，11日起繼續登場的例行賽開放觀...

JHBL／「姥姥」記錄七賢隊50載 女籃7度封后男籃3度稱王

78歲的高雄市七賢國中退休老師「姥姥」劉錦池，一生奉獻給基層籃球。他一手策畫、編製「七賢國中籃球隊成立50周年紀念專輯」...

焦點球星／九年前神預測 胡瓏貿已成台灣之虎

九年前我為松山高中明星大前鋒胡瓏貿取了個綽號「松山之虎」，196公分，打大前鋒，敢鬥、肯拚、不怕肉搏，他有過人意志和自我要求，雖然球技、天賦平凡，但他會成為台灣籃球很重要元素。 因為台灣籃球員最

熱門新聞

日職／韓國經驗大失敗 半數洋將不到兩年就再見

NBA／艾德里奇賽季報銷 馬刺復賽之路蒙上陰影

MLB／判超爛還竊聽 最惡裁判獲大聯盟認證真的爛

布萊恩傳人泰托姆 塞爾蒂克爭冠指標

玉山盃／獨缺的冠軍到手 吳柏宏：感謝選手拚到最後

MLB／再提案打76場 聯盟：48小時沒共識場次會越少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。