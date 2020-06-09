HBL乙級／去年因傷報銷 竹商莊佳芸盼與「家人」奪冠

去年在HBL乙級女子組北區複賽因為不敵內湖高中而無緣晉級全國八強賽的新竹工商，今年在四名高三球員的領軍下不僅首度踏足八強賽，還在今天的四強賽中以66：36成功向內湖高中復仇，有望在明天奪下校史首座冠軍。

五年前才從社團性質轉為校隊的新竹高商女籃隊，在三年前招入首批的籃球專長生高瑋均、趙仕安、莊佳芸、宋梓琳，而這四人在歷經去年無緣全國八強賽的挫敗後，今年拿出更沈穩的表現，幫助竹商在八強複賽三戰平均大勝對手高達41.7分，以A組龍頭帶著一勝晉級到四強循環決賽。

而今天四強賽首戰面對去年攔下她們內湖高中，竹商展現多點開花的攻勢，在首節就取得雙位數領先優勢，終場更以30分差距大勝對手，在封后之路上佔得先機。

竹商教練陳姿汶指出，球隊去年止步於北區複賽後，今年展現強烈企圖心，球員在場上都會互相提醒，讓身為教練的她不需要特別講什麼話，「今年打到全國八強，我們就已經達到第一階段目標，至於有沒有冠軍，我只希望選手能夠把水準發揮出來。」

竹商高三中鋒莊佳芸，去年暑假發生右膝十字韌帶受傷動刀的狀況，導致她高二賽季全數報銷，只能在板凳上看著球隊輸給內湖高中、無緣八強，但今天她與另外三名高三隊友合力拿下29分，幫助球隊成功復仇，她說：「這一次我總算不是只能在場下叫，而是可以跟她們一起拚。」

莊佳芸透露，自己與同為高三的高瑋均、趙仕安、宋梓琳情同家人，幾乎做什麼事都在一起，「去年受傷後我一度不想打球，但她們一直支持我，加上教練也告訴我大家都在等我回來，我們竹商真的就像是一個家，明天的最後一戰我們也不會感到畏懼，有信心拿下來。」