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籃球／跨聯盟對決 夢想家、富邦勇士共好盃戰SBL五強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
在展逸行銷規劃下，將匯集SBL五隊與ABL雙雄共計七支隊伍進行「共好盃」賽事 聯合報系資料照
在展逸行銷規劃下，將匯集SBL五隊與ABL雙雄共計七支隊伍進行「共好盃」賽事 聯合報系資料照

SBL在上賽季歷經富邦勇士出走、達欣回歸甲組後減為五隊開打，不過今年九月在展逸行銷規劃下，將匯集SBL五隊與ABL雙雄共計七支隊伍進行「共好盃」賽事，上演跨聯盟的夢幻對決，為國內籃壇再度帶來全新話題。

SBL上賽季僅剩下台啤、裕隆、璞園、台銀、九太五隊開打，不僅參賽隊伍創下歷年新低，在球迷關注度上也不如屬地經營的ABL雙雄台北富邦勇士與寶島夢想家，讓SBL在季後積極求變希望挽回人氣，至於ABL則是受到新冠肺炎疫情影響至今仍無復賽消息。

在國內籃壇極需要一劑強心針的情況下，展逸行銷也在今天邀請ABL與SBL七支球隊召開「共好盃」第一次球團會議，希望促成這次的七隊跨聯盟對決賽事，目前七支球隊都傳出願意參賽，並針對賽事規劃、行銷方式進行討論，其中包括轉播權利金、廣告贊助與票房收入，也將由七支球隊採取共享方式。

據了解這次的賽事將會採取「全本土」對決，儘管缺少洋將加持，但近年在「黃金世代」陸續歸國加入ABL雙雄後，也將首度與現役的SBL頂尖好手對決，話題性十足，而各隊年輕球員也有望在這次的賽事中大展身手，提供給國內球迷一場全新的籃球饗宴。

SBL 富邦勇士 台啤

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