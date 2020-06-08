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WSBL／開放觀眾了！實名制戴口罩進場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
WSBL例行賽本周開始開放觀眾入場。圖／聯合報系資料照
WSBL例行賽本周開始開放觀眾入場。圖／聯合報系資料照

第15季WSBL女子超級聯賽因新冠肺炎閉門舉行，昨天大解封後傳出好消息，中華籃協今天宣布，11日起繼續登場的例行賽開放觀眾入場，但仍要配戴口罩且採實名制。

WSBL本季採5循環，目前已打完第四循環前兩場，11日在台北體育館續燃戰火，連打三天後，16日起轉戰板橋體育館，進行完最後一場例行賽後季後賽繼續在板橋體育館登場，中華籃協今天宣布開放台北體育館和板橋體育館二樓座位。

籃協表示，台北體育館二樓座位有限，如進場人數已達上限，將暫停觀眾入場，請球迷多加留意；台北及板橋體育館二樓座位區都不限制飲食，場內如有飲食需求，可在遵守社交距離規範下飲食，食用完畢仍需配戴口罩。

本季例行賽前兩名直接進入3戰2勝制的冠軍戰，例行賽後兩名爭季軍，衛冕軍國泰已提前拿到冠軍戰門票，另張資格將由台元和中華電信爭取。

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