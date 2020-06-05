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HBL／乙級全國決賽6日開打 東中、小港拚衛冕

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台東高中今年將挑戰男子組衛冕。圖／快樂電視提供
台東高中今年將挑戰男子組衛冕。圖／快樂電視提供

隨著新冠肺炎疫情逐漸好轉，運動賽事也逐漸開放，全國最多高中參與的HBL高中籃球乙級聯賽決賽，將於6日至10日在新北市板橋體育館開打，HBL乙級男、女組共有395隊參賽，決賽由八強爭奪最後的冠軍，衛冕軍男子組台東高中、女子組小港高中都成功晉級，有機會挑戰連霸。

今年HBL乙級決賽將開放觀眾入場觀賽，配合政策以實名制登錄方式入場，觀眾需攜帶有照片證件進行查核，並全程配戴口罩，場館內禁止飲食。

6日起的決賽，男、女八強隊伍與去年相比「大洗牌」，首次進入決賽隊伍就有4隊，男生組共有278隊參賽，八強由竹林中學、錦和高中、基隆海事、興華高中、嘉義高中、新化高工、高師附中、台東高中爭冠，其中錦和高中是首次進入決賽，興華高中是北區第一名晉級、高師附中是南區第一名晉級，去年冠軍台東高中要面臨這兩隊勁旅的強勢挑戰。

女生組共有117隊報名，八強由能仁家商、永春高中、內湖高中、新竹高商、龍津高中、台南高商、小港高中、台東高商角逐后座。永春高中、龍津高中、新竹高商都是首次進入決賽，其中新竹高商更是以北區第一名晉級，衛冕的小港高中則是南區第一名晉級，女子組決賽在3所新學校加入下，競爭更形激烈。

HBL乙級決賽登場，受到關心高中籃球的球迷的矚目，6日至8日下午4場將轉播，9日、10日則是全天都有轉播，球迷可以至快樂電視APP、YO！SHOW直播官方網站、博斯運動台，還有YO!SHOW直播、MOE Sports的YouTube頻道觀看。

HBL 能仁家商

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