焦點球星／九年前神預測 胡瓏貿已成強悍虎將

九年前我為松山高中明星大前鋒胡瓏貿取了個綽號「松山之虎」，196公分，打大前鋒，敢鬥、肯拚、不怕肉搏，他有過人意志和自我要求，雖然球技、天賦平凡，但他會成為台灣籃球很重要元素。

因為台灣籃球員最需要胡瓏貿這種勇往直前的鬥性和自覺、努力。高中畢業旅美打大學籃球四年，從2017-2019年胡瓏貿都是中華男籃主力鐵班底，2019年瓊斯杯胡瓏貿打出代表作，三分球命中率超過6成，胡瓏貿更好的外線跳投，穩定輸出，敢於禁區衝撞打法，展現鬥性，扭轉許多球迷對台灣球員不喜歡用身體衝撞打球刻板印象。

胡瓏貿目前效力大陸職籃CBA福建潯興，他是功能性球員，在CBA內線球員裡是小個子，但速度、拚勁和錯位攻防是他在場上重要武器和作用。

在CBA環境中儘管身高不足，天賦平凡，每個對位都比他更高大更強壯，胡瓏貿靠的就是過人拚勁、意志和贏球信念。

2016年夏天胡瓏貿旅美學成，他接下來目標是挑戰歐洲二級職籃或大陸CBA。「我想要給自己更大考驗和挑戰，所以我想去歐洲打球，如果歐洲真的沒機會，我會去大陸CBA拚一拚，看看自己的能力」胡瓏貿堅定說出自己生涯規畫。

胡瓏貿(左)、陳盈駿(右) 曾是旅美發展最成功的兩名台灣球員。 圖/NIKE提供

採訪胡瓏貿兩次，聽他這麼堅決的說出自己目標和決心，我真的被他嚇到。他讓我感動和驚訝的是：

1、從來沒有一個台灣籃球員會想去歐洲打職籃，因為那並不屬於我們球員的層級，歐洲職籃僅次於NBA，如果你沒有特殊身高、天賦、球技，根本不可能存活。

亞洲籃球頂尖球員幾乎沒有人在歐洲討生活，並且打出名堂，因為根本混不下去。

2、胡瓏貿著眼點在籃球、競爭力，不是考量金錢和薪水多少，這太特別。旅美歸來國手級球員當年在SBL一般都能拿到300萬(台幣)以上年薪報價，CBA大概可以拿到500-600萬(台幣)。但胡瓏貿以籃球、競爭做為自勵和出發點，他在乎上場和競爭，薪水都好談。

3、胡瓏貿積極想要挑戰更高層級聯盟的決心過人，他一定要去嘗試、努力、追夢，絕不放棄。

胡瓏貿這分信念和努力決心，他是台灣第一人。

有時候胡瓏貿在場上跟對手糾纏，肢體衝撞經常過火，那是天生鬥性，想要贏球和對抗性的勇氣，不管是粗糙還是衝突，帶著鬥性上場拚戰，這是中華隊防守和對位最重要意識。

27歲胡瓏貿現在正在邁向成熟，球技也已經定型，追求更穩定表現是他現在要努力的目標。他的外線投籃還是不夠穩，那跟出手、天賦、球路位置有關，但他的防守、製造錯位、勇氣和敢鬥的拚勁，在中華隊有帶動性和激勵作用，他能改變場上氛圍，是教練手裡很好打的一張牌。

現在重新看九年前寫的專欄「松山之虎」胡瓏貿：台灣籃壇明日之星，還是有種惺惺相惜的感觸，球技、天賦、身高並不出色，但勇氣和努力、挑戰更強大對手的決心，讓胡瓏貿成為一個完全不同於其他台灣球員的典型。

台灣籃球仍在渾沌之中，找不到前進方式，台灣籃球職業化坎坷難行，胡瓏貿在CBA修練的日子也可能隨時會畫下句點。

不管是在CBA還是未來回到國內打球，胡瓏貿永遠都像一隻老虎，他能為球隊和台灣籃球帶來殺氣和鬥性，用他的球路和敢鬥拚勁改變比賽，讓球迷感動。