CBA／六四31週年 林書豪美食挑戰提敏感數字惹議

今天是六四天安門事件31週年，雖然中國政府將六四視為敏感詞，但目前效力於CBA北京首鋼隊台裔球員林書豪近期在微博分享美食挑戰影片，內容卻提到六四字眼，引發熱議。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，中國男子籃球職業聯賽（CBA）自今年1月底起停賽，林書豪3月中回到中國備戰，等待復賽，不過，中國籃球協會今天正式宣布，CBA將於6月20日恢復賽事，比賽將在山東青島、廣東東莞兩地閉門開打。

林書豪近日在微博發布一段進行大胃王挑戰的影片，並留言提到「6個漢堡，4個披薩，我都吃完了，美食挑戰應該暫停一段時間了」。

看似平常的一段影片，卻因林書豪這段留言包含「6」和「4」，加上正值六四天安門事件31週年敏感之際，也引發網友討論，更有網友直呼：「你做了我一直不敢做的事。」