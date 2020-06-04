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UBA／菜鳥「神」建攻續命 屏大重返公開一級

聯合報 / 記者曾思儒／高雄報導
屏大延長賽搶下勝利，確定重回公開一級，球員開心衝上場慶祝。圖／大專體總提供
屏大延長賽搶下勝利，確定重回公開一級，球員開心衝上場慶祝。圖／大專體總提供

高中三年只有一年級打過ＨＢＬ甲級資格賽，屏東大學菜鳥後衛伊磊斯‧巴瓦瓦隆，卻成球隊重返ＵＢＡ公開男一級大功臣，昨天貢獻正規賽最後五分，包括○點六秒的幸運追平三分球，助隊克服第四節兩位數落後，最終在延長賽以七十三比七十二力退萬能科大，取得前四強才能拿到的公開一級門票。

伊磊斯‧巴瓦瓦隆成屏大重返公開一級關鍵球員。圖／大專體總提供
伊磊斯‧巴瓦瓦隆成屏大重返公開一級關鍵球員。圖／大專體總提供

排灣族的伊磊斯‧巴瓦瓦隆，名字意思是排灣族勇士青銅刀上鈴鐺的聲音，他高一曾穿著來義高中球衣打ＨＢＬ男甲資格賽，高二轉學到民生家商後無法再報名ＨＢＬ，他說：「我一直很想打ＨＢＬ，轉學後也曾懊惱，我人生的夢想，就是站上這舞台。」

他選擇離家最近的屏大繼續逐夢，第一年就達成夢想，還是完成關鍵一擊的成員，大呼不可思議，他透露，當時接到球，球還因沾上汗水濕滑，進球真的是「神」的幫助，「沒想到會有這一切，人生中有這一顆就夠了，可以一直回味」。

屏大過去曾四度在公開一級亮相，今年和台體大、北市大、中原大學一起升級，帶隊十六年的黃任閔特別感謝四位「準畢業生」對球隊的付出，大四的林洋鈞雖有背傷，仍盡力做球員榜樣，他說：「我們資源沒那麼好，球員多來自乙級，且不是八強球隊，但凝聚力很好、很認真，這是他們應得的。」

黃任閔原本答應帶學生去墾丁「送舊」，之後再加碼，若打進一級就自掏腰包訂遊艇帶學生出遊，昨天獲勝，全隊開心大喊「搭遊艇」，還有多名球員流淚。

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