UBA／驚奇逆轉虎科 北市大重返一級

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
北市大逆轉虎尾科大，球員開心慶祝。圖／大專體總提供
北市大逆轉虎尾科大，球員開心慶祝。圖／大專體總提供

UBA公開男二級8強賽好戲連發，第二場屏東大學延長賽1分氣走萬能科大，接續又是一場1分差的比賽，第四節還曾落後兩位數的北市大上演絕地反攻，靠菜鳥中鋒梁予綸連拿6分加上林奇翰3.6秒罰進超前分，硬是以78：77逆轉虎尾科大，搶下第3張公開一級門票。

虎尾泰半時間都是領先一方，但讀秒階段羅逸順連續4罰失手，14.8秒被梁予綸籃下放進追平球，最後兩波攻勢又都以失誤收場，反讓北市大林奇翰把握住機會，2罰1中帶走勝利。

今年二月才接虎科大兵符的盧譽誠惋惜說，子弟兵一開賽就能確實執行擬訂的策略，無奈體能下滑成致命傷，「我今年2月去，才聽他們說從去年12月打完就休到2月，花了些時間才調上來，但之前又遇期中考和防疫，後面體能掉太快，罰球真的很可惜。」

虎科新教頭嘆：「沒辦法，我有和學生說，想晉級本來就是要天時地利人和，哭過就好了。」他也不忍苛責最後4罰失手的羅逸順，「他做得很好了，沒他這樣撐，也不會打成這樣。」

北市大108學年還未嘗敗績，今天攸關升級的關鍵戰差點破功，教頭李逸驊（前名李雲光）形容逆轉勝「驚奇但不緊張」，畢竟過往也遇過許多1分差的比賽，但他認為重返一級仍有很大意義，「北市大有30多的運動代表隊，經費有限，不像私立學校，再沒打上去，球員會更難找。」

最後關頭連拿6分的梁予綸高中來自三重商工，但HBL甲級旅程都止步資格賽，他強調加入北市大就是想打上一級，「北市大就是甲一的強度，我就是要挑戰一級！」身高190公分的他坦言，賽前心態準備不夠好，過程才會如此緊張，下學年前會補強外線和身體對抗度，期待和一級列強對抗。

虎尾羅逸順是球隊泰半時間領先功臣。圖／大專體總提供
虎尾羅逸順是球隊泰半時間領先功臣。圖／大專體總提供
虎尾鄭元凱（左）大學最後一年無緣助隊升級，賽後難過落淚。圖／大專體總提供
虎尾鄭元凱（左）大學最後一年無緣助隊升級，賽後難過落淚。圖／大專體總提供
北市大梁予綸（左）比賽尾聲連拿6分，成北市大逆轉關鍵。圖／大專體總提供
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