籃球／盼傳承正確的東西 洪志善直言想打到40歲

前富邦勇士後衛洪志善在與球隊約滿後，日前在個人臉書上一篇「問心無愧、下台一鞠躬」的貼文，一度讓外界臆測他是否將高掛球鞋，不過將滿35歲的他今天在與朋友合夥新開幕的「燒肉殿」板橋店受訪時表示，即使現在退休也不會留下遺憾，但仍希望能一路打到40歲。

洪志善在去年幫助富邦勇士奪下隊史首座SBL冠軍後，與球隊續約一年並轉戰ABL，不過在今年約滿後收到球團的不續約通知，對於被外界一度認為將高掛球鞋，他今天則是笑著表示自己從未提過要退休，只是從富邦「下台一鞠躬」，未來仍不排除繼續延續籃球生涯。

雖然目前對於下一份合約還沒有具體方向，但洪志善坦言希望能與看得到他價值的球隊簽約，「我認為環境是我最看重的，以及我所付出的是不是可以得到球隊認可，這個付出不見得是指球場上，當然現在要在場上貢獻肯定也是沒問題，不過我更希望他們看到我在訓練或是場下的價值。」

洪志善指出，即使現在就高掛球鞋也已經沒有遺憾，但他強調仍希望把正確的東西交給年輕球員，並直言自己的球風和狀態打到40歲也不成問題，「我打球本來就靠腦袋，不會浪費太多體力，現在每周也都會跟岱豪重訓四到五天，把體能維持著。」

雖然下一張球員合約落在何方仍是未知數，不過洪志善對於近年國內大專頂尖球員都選擇放棄SBL改與ABL簽約，包括前東家富邦勇士日前就陸續簽下曾祥鈞與周桂羽，他就建議球員應該在評估自身狀況後做決定，「或許經濟條件是個因素，但也要考慮上場時間與空間，像過去我就有兩次離開新浪（璞園前身）的機會，但一次遇到新浪要換血，一次則是幼敏轉東風時，最後我都選擇留下，因為我知道留下來我可以有更多機會。」