聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／盼傳承正確的東西 洪志善直言想打到40歲

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
在與富邦勇士約滿後，洪志善（右）直言仍希望打到40歲。記者劉肇育／攝影
在與富邦勇士約滿後，洪志善（右）直言仍希望打到40歲。記者劉肇育／攝影

富邦勇士後衛洪志善在與球隊約滿後，日前在個人臉書上一篇「問心無愧、下台一鞠躬」的貼文，一度讓外界臆測他是否將高掛球鞋，不過將滿35歲的他今天在與朋友合夥新開幕的「燒肉殿」板橋店受訪時表示，即使現在退休也不會留下遺憾，但仍希望能一路打到40歲。

洪志善在去年幫助富邦勇士奪下隊史首座SBL冠軍後，與球隊續約一年並轉戰ABL，不過在今年約滿後收到球團的不續約通知，對於被外界一度認為將高掛球鞋，他今天則是笑著表示自己從未提過要退休，只是從富邦「下台一鞠躬」，未來仍不排除繼續延續籃球生涯。

雖然目前對於下一份合約還沒有具體方向，但洪志善坦言希望能與看得到他價值的球隊簽約，「我認為環境是我最看重的，以及我所付出的是不是可以得到球隊認可，這個付出不見得是指球場上，當然現在要在場上貢獻肯定也是沒問題，不過我更希望他們看到我在訓練或是場下的價值。」

洪志善指出，即使現在就高掛球鞋也已經沒有遺憾，但他強調仍希望把正確的東西交給年輕球員，並直言自己的球風和狀態打到40歲也不成問題，「我打球本來就靠腦袋，不會浪費太多體力，現在每周也都會跟岱豪重訓四到五天，把體能維持著。」

雖然下一張球員合約落在何方仍是未知數，不過洪志善對於近年國內大專頂尖球員都選擇放棄SBL改與ABL簽約，包括前東家富邦勇士日前就陸續簽下曾祥鈞與周桂羽，他就建議球員應該在評估自身狀況後做決定，「或許經濟條件是個因素，但也要考慮上場時間與空間，像過去我就有兩次離開新浪（璞園前身）的機會，但一次遇到新浪要換血，一次則是幼敏轉東風時，最後我都選擇留下，因為我知道留下來我可以有更多機會。」

富邦勇士 洪志善 SBL

延伸閱讀

ABL／夢想家青年隊測試名單出爐 斑霸、邱子軒入列

籃球／三狀元熱門遭攔胡 年輕球員對SBL信心漸失

SBL／選秀會7月中登場 蘇士軒有望參選引關注

ABL／洪志善下一步 再赴陸成選項

相關新聞

籃球／盼傳承正確的東西 洪志善直言想打到40歲

前富邦勇士後衛洪志善在與球隊約滿後，日前在個人臉書上一篇「問心無愧、下台一鞠躬」的貼文，一度讓外界臆測他是否將高掛球鞋，...

籃球／副業有成卻成談約障礙 洪志善嘆大環境逼退球員

前中華男籃後衛洪志善近年與北科大學弟曹殿國等股東一同開設的餐廳不斷擴點，包括上月底開幕的「燒肉殿」板橋店在內已經有五家分...

UBA／完成已逝教頭的約定 台體重返一級

準備進入台體大前，來自東山高中的許安和東山助教盧佳宏允諾「要把球隊帶回一級」，不料許安還沒實現諾言，盧佳宏去年卻因車禍意...

籃球／72隊中突圍 宜中、永平拚球學聯盟冠軍

歷經316場激烈賽事，HBL勁旅宜蘭高中和桃園之光永平工商從72支參賽隊伍中脫穎而出，拿到第二屆球學聯盟冠軍戰門票，周四...

SBL／第18季選秀報名至15日 外籍生首度開放

中華籃協在今天公布第18季SBL選秀辦法並開放報名至15日截止，除了過往具有HBL甲級、UBA公開一級經歷或是由SBL球...

WSBL／對電信飆生涯新高 國泰鄭伊秀獲單周最佳球員

已兩年多未嘗敗績的國泰女籃，在第十五季WSBL第三周賽程依舊保持不敗之身，跨季連勝紀錄已累積到第37場，其中禁區大將鄭伊...

ABL／夢想家青年隊測試名單出爐 斑霸、邱子軒入列

即將成軍的ABL寶島夢想家青年隊，在今天公布19、20日將舉行的球員測試會名單，包括今年闖進UBA公開男一級四強的中州科...

SBL／第18季12月5日開戰 新人無禁賽條款

第十八季ＳＢＬ昨天再次舉行領隊會議，上月曾拋出的新人禁賽提案昨天「消音」，確定沒有禁賽一年條款；第十八季選秀會七月十五日...

SBL／對聯盟沒信心 年輕球員投入打問號

第18季SBL今天再度進行領隊會議，上月曾提出的新人「禁賽條款」雖沒過關，但今年率健行科大完成UBA公開男一級連霸的教頭...

SBL／國手年薪保障120萬 球團定義資格限縮

根據SBL規定，球員若具中華隊國手資歷，就可享有保障年薪120萬元，不過今天SBL球團會議，球隊針對國手資格限縮認定，未...

SBL／積分制沒闖關 新賽季取消上、下半季制

第17季SBL在達欣隊解散、富邦勇士隊轉戰ABL後，隊伍數從7隊減少為5隊，賽制也首度仿效中華職棒，改採上、下半季制，最...

SBL／新人禁賽提案消音 7月15日辦選秀會

第18季SBL今天再次舉行領隊會議，先前有球隊提出的「新人禁賽」提案，今天會議後確定不會實施，第18季選秀會則訂在7月1...

熱門新聞

中職／洪總解封年輕強打 悍將不再師老兵疲

日職／巨人正式宣布 坂本勇人、大城卓三確診

中職／張志豪132轟追平陳金鋒 兄弟屠猿勝率重返5成

老爹+曼尼締造傳奇 誰是雙門神剋星？

日職／傳有球員確診 巨人、西武練習賽臨時喊卡

中職／德保拉連14局飆K 奪三振並列聯盟第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。