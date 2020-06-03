UBA／完成已逝教頭的約定 台體重返一級

準備進入台體大前，來自東山高中的許安和東山助教盧佳宏允諾「要把球隊帶回一級」，不料許安還沒實現諾言，盧佳宏去年卻因車禍意外離世，但許安不曾忘記這項「男子漢的約定」，今天他助台體大在108學年UBA公開男二級8強賽輕取交通大學，完成當時承諾。

「當時就答應他（盧佳宏），要把台體帶回一級，這一直放在我心中。」許安透露，除記得東山助教，台體大教練劉繼舉預賽宣布，帶完108學年就要將兵符交接給HBL高苑工商教頭田本玉，大家都想拚回一級報答教練，讓他直喊賽前「壓力很大」。

公開男二級前4名可獲得下學年挑戰公開一級的資格，落敗球隊只能繼續在二級打拚，今天4場8強賽形同「驟死戰」，台體去年就是關鍵戰敗給明道大學，差了1勝無緣公開一級。

相隔一年捲土重來，台體開賽雖以0：6落後，但馬上回敬兩記外線追平，半場也取得38：36領先，加上第三節許安外線帶動18：8攻勢，差距擴大到兩位數，最終以88：62拿到第一張公開一級門票。

即將卸下兵符的劉繼舉笑說，自己很平常心看關鍵戰，完成「升級」任務後將看學校安排，若要他協助田本玉，絕對也會執行到位。