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UBA／完成已逝教頭的約定 台體重返一級

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
台體大許安（右一）完成和昔日教頭的約定。圖／大專體總提供
台體大許安（右一）完成和昔日教頭的約定。圖／大專體總提供

準備進入台體大前，來自東山高中的許安和東山助教盧佳宏允諾「要把球隊帶回一級」，不料許安還沒實現諾言，盧佳宏去年卻因車禍意外離世，但許安不曾忘記這項「男子漢的約定」，今天他助台體大在108學年UBA公開男二級8強賽輕取交通大學，完成當時承諾。

「當時就答應他（盧佳宏），要把台體帶回一級，這一直放在我心中。」許安透露，除記得東山助教，台體大教練劉繼舉預賽宣布，帶完108學年就要將兵符交接給HBL高苑工商教頭田本玉，大家都想拚回一級報答教練，讓他直喊賽前「壓力很大」。

公開男二級前4名可獲得下學年挑戰公開一級的資格，落敗球隊只能繼續在二級打拚，今天4場8強賽形同「驟死戰」，台體去年就是關鍵戰敗給明道大學，差了1勝無緣公開一級。

相隔一年捲土重來，台體開賽雖以0：6落後，但馬上回敬兩記外線追平，半場也取得38：36領先，加上第三節許安外線帶動18：8攻勢，差距擴大到兩位數，最終以88：62拿到第一張公開一級門票。

即將卸下兵符的劉繼舉笑說，自己很平常心看關鍵戰，完成「升級」任務後將看學校安排，若要他協助田本玉，絕對也會執行到位。

台體隊長陳慶和是球隊僅存的大四球員，大一打過公開一級的他提到，未來不會朝籃球路發展，早已打定主意108學年結束後進入職場，帶著學弟回到一級是最大目標，很開心達成使命，「回到一級一定是開心的，謝謝大家那麼努力、認真、積極。」他笑說許多學弟剛進來防守不到位，「都被過假的」，幾年來進步看得見，期待下學年看學弟在一級舞台繼續努力。

台體隊長陳慶和是隊上唯一大四球員。圖／大專體總提供
台體隊長陳慶和是隊上唯一大四球員。圖／大專體總提供
沈睿洋（左）加入台體，增強禁區戰力。圖／大專體總提供
沈睿洋（左）加入台體，增強禁區戰力。圖／大專體總提供
台體大許安（中）完成和昔日教頭的約定。圖／大專體總提供
台體大許安（中）完成和昔日教頭的約定。圖／大專體總提供

高苑工商 HBL

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