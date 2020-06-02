SBL／第18季選秀報名至15日 外籍生首度開放

中華籃協在今天公布第18季SBL選秀辦法並開放報名至15日截止，除了過往具有HBL甲級、UBA公開一級經歷或是由SBL球隊教練具函推薦者均可報名外，今年也將首度開放3年以上UBA資歷且具有歸化意向的外籍生加入選秀。

SBL在歷經上賽季選秀會僅有三名球員獲選的歷史新低紀錄後，今年仍試圖打破困境，在日前的球團會議中通過了已討論多時的開放外籍生選秀一案，只要具有3年以上UBA資歷並具有和願意簽署歸化意向書的外籍生都可以與本土球員一同進行選秀，其中中州科大斑霸就被認為有機會成為外籍生開放選秀後，首位非本國籍入選者甚至是成為選秀狀元。

中華籃協指出，今年除了開放外籍生報名外，也將於選秀會前兩天將辦理選秀訓練營，讓各隊教練實地觀察每位報名身體素質及球技表現，做為選秀參考依據，另外，也開放球隊可針對選秀權進行交易，讓各隊可依隊型需求進行補強。

而昨天通過的選秀規範中也明訂，修正各輪新秀簽約年限均為兩年，約滿後遴選球隊享有優先續約權；國手保障薪資條款修正為世界盃會內賽、亞洲盃會內賽、亞洲運動會12人名單，世界盃與亞洲盃資格賽同一階段兩場比賽均須登錄出賽，可獲年薪保障120萬元。