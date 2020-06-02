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ABL／夢想家青年隊測試名單出爐 斑霸、邱子軒入列

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
即將成軍的ABL寶島夢想家青年隊，在今天公布19、20日將舉行的球員測試會名單，中州科大外籍生斑霸也在內。
即將成軍的ABL寶島夢想家青年隊，在今天公布19、20日將舉行的球員測試會名單，中州科大外籍生斑霸也在內。

即將成軍的ABL寶島夢想家青年隊，在今天公布19、20日將舉行的球員測試會名單，包括今年闖進UBA公開男一級四強的中州科大斑霸、蘇格爾、白薩，以及中部子弟兵蘇文儒、白曜誠、邱子軒與甫自東山高中畢業的林信寬都將加入測試，徹底落實在地紮根的理念。

青年隊由身為夢想家鐵粉的詹正興出任領隊一職，並且將以協助中部籃球人才銜接為己任，在19、20日的球員測試賽中，就包括了多數現在或過去在中部學校就學，或是出生中部的球員將前往接受測試，其中包括今年幫助中州科大闖進四強的三名外籍生斑霸、蘇格爾、白薩都列入測試名單，其中斑霸也在今年SBL開放外籍生選秀會後，被看好如果參選將有機會成為狀元熱門人選。

除了中州三名外籍生外，畢業於后綜高中的義守大學蘇文儒、畢業於東山高中的前後任戰神白曜誠、邱子軒，和今年剛畢業的林信寬也都將加入測試，其中邱子軒從東山畢業後一度赴美就學，不過在日前已經返台並可能在UBA新賽季亮相。

夢想家青年隊成軍選訓比賽將於6月19日及20日在台中市文心森林公園旁的惠中戶外球場舉行，領隊詹正興強調，透過籃球訓練以及實務學習的相輔相成，不但能夠提供年輕球員舞台、發揮天賦才能，更期待能增加球員們自身的職場競爭力，累積更多工作經驗，未來青年隊也將朝著「市民球隊」方向經營，並要求球隊具有最高紀律與文化。

詹正興指出，目前國內籃球環境，有眾多優秀的中部球員在球技要進入最成熟的階段時，卻苦無舞台與伯樂，以致無法延續籃球生涯。球團成立夢想家青年隊，不僅搭建球員的追夢舞台，更提供企業實習的機會，而透過與在地企業合作的方式，也期待能夠突破同溫層，讓原本沒有觀看籃球賽事習慣的市民產生參與感，進而成為球迷，帶動中部地區的籃球風氣，為台灣的籃球運動注入新能量。

選秀 寶島夢想家

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