SBL／第18季12月5日開戰 新人無禁賽條款

第十八季ＳＢＬ昨天再次舉行領隊會議，上月曾拋出的新人禁賽提案昨天「消音」，確定沒有禁賽一年條款；第十八季選秀會七月十五日舉行，暫定十二月五日展開新賽季。

上月ＳＢＬ領隊會議曾有球隊代表提出，若有大專和旅外球員先加盟大陸ＣＢＡ、ＮＢＬ及日本Ｂ聯盟或ＡＢＬ隊伍等，想參加ＳＢＬ就必須禁賽一年；但昨天會議相關提案沒再提出討論，新人維持投入ＳＢＬ仍要經過選秀會規定，但沒禁賽問題。

包括今年ＵＢＡ率健行科大完成公開男一級連霸並獲得ＭＶＰ的林俊吉、輔大兩公尺長人曾祥鈞和台師大隊長周桂羽，上周都確定加入ＡＢＬ的寶島夢想家和富邦勇士隊，如今確定沒有「禁賽條款」，健行教頭劉孟竹肯定是正確方向，但他不諱言，ＳＢＬ已非球員第一選擇。

「舞台重要，薪資待遇也重要，現在球員對ＳＢＬ比較沒信心，有比ＳＢＬ好的球隊就會變第一選擇。」劉孟竹提到，健行另兩位畢業生朱雲豪及聖文森籍的外籍生石博恩，除了ＳＢＬ選秀也還有其他打球機會，目前還沒做最後決定。

上月提出新賽季採滾動式積分的賽制，昨天領隊會議也沒通過，第十八季確定採十循環、排名最佳的前四支隊伍進入季後賽；昨天也討論攸關薪資的國手認定，因ＦＩＢＡ賽制改採三階段賽事，像亞洲區資格賽一階段至少兩場比賽都要登錄且有出賽紀錄的球員，才符合保障薪資十萬的國手資格。