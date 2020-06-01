SBL／對聯盟沒信心 年輕球員投入打問號

第18季SBL今天再度進行領隊會議，上月曾提出的新人「禁賽條款」雖沒過關，但今年率健行科大完成UBA公開男一級連霸的教頭劉孟竹不諱言，年輕球員對聯盟信心不足，投入SBL選秀會不是唯一選擇。

健行後衛林俊吉今年帶著MVP榮耀從UBA舞台畢業，上周確定被ABL寶島夢想家隊簽下，早一天ABL富邦勇士隊也宣布網羅亞洲盃資格賽國手曾祥鈞和台師大隊長周桂羽，等於3名討論度最高的UBA「準畢業生」都選擇ABL，也讓上月SBL領隊會議有球隊代表提出的禁賽條款引發討論。

上月領隊會議拋出的提案，若大專和旅外球員不參加SBL選秀，先加盟大陸CBA和NBL，以及日本B聯盟或是ABL隊伍等，想參加SBL選秀必須「禁賽」一年，不過這項提案今天下午的SBL領隊會議並沒被討論，自然也沒禁賽一年條款。

劉孟竹認為，禁賽一年的規定本就不合理，畢竟「舞台重要，薪資待遇也重要」，SBL近年狀況並不穩定，球員當然會選擇最有利的球隊和環境。

第18季SBL已納入外籍生，只要擁有3年UBA資歷並有歸化意向的UBA外籍生，將能加入選秀會與本土球員一起選秀，健行的聖文森籍外籍生石博恩就符合資格，不過石博恩和另名隊友朱雲豪都有其他選擇，動向還不確定。

劉孟竹透露，已有NBL球隊和朱雲豪接觸，合約待遇優於SBL，石博恩也可能往3對3籃球發展，兩人下一步「還不說死」，預計7月才會有最後答案。

第18季SBL選秀會訂7月15日舉行，籃協近日就會發出選秀公告，公告後即起開放報名至6月15日，報名球員7月1日前可選擇退出選秀會。