SBL／積分制沒闖關 新賽季取消上、下半季制

第17季SBL在達欣隊解散、富邦勇士隊轉戰ABL後，隊伍數從7隊減少為5隊，賽制也首度仿效中華職棒，改採上、下半季制，最終由台啤隊包辦上、下半季冠軍，總戰績緊追的裕隆隊和璞園隊經挑戰賽再出線，不過今天第18季SBL領隊會議後確定，第18季將回到過往賽制，由勝率較佳的4隊晉級季後賽。

第18季SBL確定7月15日舉行新人選秀會，新賽季擬12月5日之後，確定日期還要視場館檔期而定，不過賽制已經確定，第18季將進行10循環，前5循環後將短暫休兵，讓球員備戰亞洲盃資格賽及返家過農曆年，接續再進行後5循環。

季後賽由10循環結束後戰績前4的隊伍晉級，戰績龍頭碰第4名、例行賽第2名和第3名交手爭另張冠軍戰門票，4強賽採5戰3勝制、冠軍戰採7戰4勝制。

中華民國籃球協會祕書長李一中提到，今天討論賽制時，曾有採滾動式賽制的的提案，後5循環採積分制，排名前3的球隊贏勝可獲得1分積分、敗隊無積分，若排名倒數兩位的球隊擊敗「前段班」隊伍，則可獲得2分積分，但這項討論有球隊代表提出可能造成「選對手」狀況，最終經過表決，以3：2的些微差距決定不採用。

今天會中也針對國手認定進行討論，會中決議，因FIBA賽制改採三階段賽事，像亞洲區資格賽一階段至少2場比賽都要有登錄且有出賽紀錄的球員，才符合國手資格。

國手資格攸關薪資，2012年第10季選秀會前決議，首輪選秀會受青睞的球員，保證月薪首輪6萬、次輪5萬，3輪以後4萬，正式國手則可獲得每月10萬的保障薪資。。