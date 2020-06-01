SBL／新人禁賽提案消音 7月15日辦選秀會

第18季SBL今天再次舉行領隊會議，先前有球隊提出的「新人禁賽」提案，今天會議後確定不會實施，第18季選秀會則訂在7月15日登場。

上月SBL領隊會議曾有球隊代表提，若大專和旅外球員不參加SBL選秀，先加盟大陸CBA和NBL，以及日本B聯盟或是ABL隊伍等，想參加SBL選秀必須「禁賽」一年，由於今年UBA畢業生包括MVP林俊吉、亞洲盃資格賽國手曾祥鈞和台師大隊長周桂羽，都先後加入ABL的寶島夢想家和富邦勇士隊，讓這項提案討論度備受討論。

籃協秘書長李一中表示，今天會議中，台啤隊、裕隆隊、璞園隊、台銀隊和九太隊都沒代表再提出「新人禁賽」提案，因此沒有經過SBL的大專球員若先加入其他聯盟，「回歸」後沒有禁賽一年問題，但要投入SBL仍要先經過選秀會。

第18季SBL選秀日7月15日舉行，今天會議後籃協近日將擬選秀公告，公告後即起開放報名至6月15日，報名球員7月1日前可選擇是否退出；今年另開放，7月1日到選秀日前，各隊可交換選秀權，選秀會前另會舉辦為期兩天的新秀訓練營，讓5支球隊有機會更了解今年可能補進的新血。