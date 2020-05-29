SBL／璞園續留彭俊諺 五冠功臣林金榜退休轉職

璞園隊在今年休賽季期間雖然未能續留拿下年度最佳進步獎與第六人的射手李啟瑋，不過繼日前續簽中鋒陳冠全後，今天再傳出與主力後衛彭俊諺達成續約協議，但身為璞園五冠功臣的老將林金榜則是選擇退役，並將回到璞園母集團工作。

璞園今年雖然挺進季後賽，但在以單洋將迎戰裕隆隊的情況下遭到對手橫掃，季後璞園也展開與主力陣容的談約，不過今年頒獎典禮上的大贏家，拿下兩大獎的射手李啟瑋決定轉戰台啤隊，但也成功簽下主戰中鋒陳冠全。

而璞園今天再傳出與主力後衛彭俊諺達成續約的消息，今年30歲的彭俊諺，本季繳出平均6分、3.9助攻、3.1籃板的數據，過去三年也數次披上中華隊戰袍出征亞運、世界盃男籃資格賽與瓊斯盃等賽事，是璞園相當倚重的後場戰力。

但曾在第五季奪下年度最佳新人的防守大鎖林金榜則決定高掛球鞋、結束13年SBL生涯，身為璞園五冠功臣的他雖然一度有再打兩年的想法，不過近年投資副業有成，加上自覺轉職年齡已到，決定回到璞園母企業工作，開創人生第二春。