HBL／先不想大環境問題 游艾喆：大學先拚UBA

UBA應屆畢業的3位焦點球員林俊吉、周桂羽和曾祥鈞都選擇加盟ABL隊伍，加上SBL隊伍數從過往7隊減至5隊，大專球員下一步該往哪個方向成台灣籃壇近日討論焦點，今年率能仁家商完成HBL男甲級連霸並摘下MVP的游艾喆坦言，是有和隊友討論過相關問題，但現階段仍以UBA為重，好好完成大學階段。

游艾喆和今年HBL女甲級MVP王玥媞今天受邀參加FOX體育家族傳愛之旅的歌曲〈Second Try〉發布會，除和創造及演唱者蔡旻佑相見歡，也分享3月賽季結束後的近況。

剛結束澎湖「畢業旅行」的游艾喆，頭髮已非賽季期間的小平頭，大學選擇加入政大的他目前仍和能仁練球，下月畢業典禮後才會到政大報到。

游艾喆分享，有聽說最近3位UBA好手加盟ABL隊伍的消息，不過現階段還沒想那麼多，「先打完大學，說不定畢業後環境又不一樣，很難說。」雖帶著MVP光環畢業，他也做好心理建設，UBA第一年好好學習，不去想上場時間。

剛加入文化大學訓練的王玥媞則分享，〈Second Try〉歌詞中有一段「人生很長，幾次失敗，能拿我怎樣」讓她很有感觸，「其實在打球的過程中也崩潰過，給自己的壓力太大，卻也是因為家人、隊友給了很多的鼓勵，才能夠堅持到現在。」