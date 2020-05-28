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ABL／詹正興領軍夢想家青年隊 球員測試賽臥虎藏龍

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
ABL寶島夢想家向下紮根的行動跨出重要一步，預計在六月底成軍的夢想家青年隊。 圖／寶島夢想家提供
ABL寶島夢想家向下紮根的行動跨出重要一步，預計在六月底成軍的夢想家青年隊。 圖／寶島夢想家提供

ABL寶島夢想家向下紮根的行動跨出重要一步，預計在六月底成軍的夢想家青年隊，將於6月19、20日舉行球員測試賽，領隊詹正興透露約有18名球員將前來接受測試，其中不乏來自UBA公開男一級四強以及具有SBL資歷的球員，未來希望能提供更多舞台給青年球員。

目前擔任廣東佛山青年台商會會長的詹正興，在夢想家成軍的第一個賽季就成為球隊鐵粉，三年來不僅所有夢想家的主場賽事都不曾缺席，還會在夢想家前往佛山比賽時率領當地台商前往加油，甚至協助球隊處理贊助、食、宿等相關事宜。

從小就熱愛籃球運動的詹正興，今年也在夢想家股東鼓勵與家人支持下，決定接下青年隊領隊一職，希望為國內籃壇盡一份心力，「除了要讓夢想家大隊年輕成員有磨練機會外，也希望為中部培養更多球員，國內很多學生籃球員在畢業後就被迫放棄最愛的籃球而投入職場，我們希望能夠多給他們一些時間，也期待未來有更多志同道合的朋友能夠一起投入。」

對於從夢想家的鐵粉轉變為青年隊領隊，詹正興坦言，雖然在國中與高中時期都是就讀台中的升學名校，並沒有太多接觸正規籃球訓練的機會，但從未減低對於籃球的喜愛，甚至在美國留學還因籃球結識不少朋友，自己一直希望能為國內籃壇做點事，「我覺得從球迷轉到現在這個位置，會讓我多一些感動，也更希望為國內年輕球員多做一些。」

夢想家青年隊6月19、20日將在台中惠中籃球場舉行球員測試會，詹正興透露已有UBA四強與SBL資歷的球員確定會前來測試，並將與台中晴天聯盟明星隊和冠軍隊進行三場的對抗賽，「除了給球員舞台，我們也希望青年隊能夠建立好的紀律與形象，就算未來球員不繼續打球，我們也會協助他們開發第二專長，讓他們的生涯有更多的選擇。」

SBL 寶島夢想家

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