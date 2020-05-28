籃球／三狀元熱門遭攔胡 年輕球員對SBL信心漸失

繼過去幾年黃金世代球員陸續返台與ABL雙雄台北富邦勇士與寶島夢想家簽約後，ABL雙雄最近又一口氣攔胡了三位如果參加SBL選秀都有機會成為狀元人選的曾祥鈞、周桂羽與林俊吉，為國內籃壇再拋出震撼彈，而身為國內最高殿堂的SBL，卻失去對於年輕球員的吸引力，問題出在何處。

SBL對於國內年輕球員失去吸引力，其實早在上賽季就能看見端倪，包括原本被譽為選秀狀元熱門的國體大中鋒王柏智，在選秀報名前夕就與夢想家達成簽約協議，而可以華裔球員身份直接加盟任何一支球隊的健行科大總冠軍賽MVP林冠均，也選擇加盟富邦勇士，讓去年SBL在新人補強上變成雷聲大雨點小，選秀會甚至僅有三人獲選，寫下歷史新低。

而今年相同的劇本再度於休賽季期間發生，曾祥鈞、周桂羽與林俊吉等三人 在今年大專賽場上所屬位置最具代表性的球員，先後又與富邦勇士和夢想家簽約，讓原本被認為將是選秀大年的第18季SBL選秀會又再度大受打擊。

對於國內過去兩年最頂尖的大專球員都陸續加盟ABL，健行科大教練劉孟竹直言，兩聯盟球隊的經營差異不少球員都已經看在眼裡，「ABL能夠招到球員，最主要就是球員能感受到他們的用心，並能得到尊重與保護待遇；反觀SBL卻無法給予球員這種保障，包括不照合約走、輕易被減薪等狀況屢見不鮮，讓球員無法對聯盟有信心。」

台師大教練王志群也指出，周桂羽在與富邦勇士簽約後曾向他表示，原本聽其他隊球員說簽約只要花15分鐘，但他卻花了兩天來審視富邦勇士提供給他的合約，讓他感受到公司對於合約的重視以及完整制度，甚至明訂了許多規範與獎勵，讓球員能夠充分掌握自身合約狀況。

過去也是SBL球員的王志群認為，SBL有不少球隊在經營上較為「神秘」，雖然也不乏願意給球員獎勵的球團，但薪資、獎懲制度都不夠透明，讓球員與家人都無法了解權益，甚至導致球員可能「不希望」被部分球隊選走，「不過國內目前大環境就是如此，我也跟球員說今天不管到哪、被哪隊選到都沒辦法逃避，自己要有定力和決心。」