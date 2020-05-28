快訊

蓋齊公園7年後：「土耳其之春」的平反謀算？

「香港人道援助專案」怎落實？ 陸委會：依政府主導四項原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／三狀元熱門遭攔胡 年輕球員對SBL信心漸失

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導

繼過去幾年黃金世代球員陸續返台與ABL雙雄台北富邦勇士與寶島夢想家簽約後，ABL雙雄最近又一口氣攔胡了三位如果參加SBL選秀都有機會成為狀元人選的曾祥鈞、周桂羽與林俊吉，為國內籃壇再拋出震撼彈，而身為國內最高殿堂的SBL，卻失去對於年輕球員的吸引力，問題出在何處。

SBL對於國內年輕球員失去吸引力，其實早在上賽季就能看見端倪，包括原本被譽為選秀狀元熱門的國體大中鋒王柏智，在選秀報名前夕就與夢想家達成簽約協議，而可以華裔球員身份直接加盟任何一支球隊的健行科大總冠軍賽MVP林冠均，也選擇加盟富邦勇士，讓去年SBL在新人補強上變成雷聲大雨點小，選秀會甚至僅有三人獲選，寫下歷史新低。

而今年相同的劇本再度於休賽季期間發生，曾祥鈞、周桂羽與林俊吉等三人 在今年大專賽場上所屬位置最具代表性的球員，先後又與富邦勇士和夢想家簽約，讓原本被認為將是選秀大年的第18季SBL選秀會又再度大受打擊。

對於國內過去兩年最頂尖的大專球員都陸續加盟ABL，健行科大教練劉孟竹直言，兩聯盟球隊的經營差異不少球員都已經看在眼裡，「ABL能夠招到球員，最主要就是球員能感受到他們的用心，並能得到尊重與保護待遇；反觀SBL卻無法給予球員這種保障，包括不照合約走、輕易被減薪等狀況屢見不鮮，讓球員無法對聯盟有信心。」

台師大教練王志群也指出，周桂羽在與富邦勇士簽約後曾向他表示，原本聽其他隊球員說簽約只要花15分鐘，但他卻花了兩天來審視富邦勇士提供給他的合約，讓他感受到公司對於合約的重視以及完整制度，甚至明訂了許多規範與獎勵，讓球員能夠充分掌握自身合約狀況。

過去也是SBL球員的王志群認為，SBL有不少球隊在經營上較為「神秘」，雖然也不乏願意給球員獎勵的球團，但薪資、獎懲制度都不夠透明，讓球員與家人都無法了解權益，甚至導致球員可能「不希望」被部分球隊選走，「不過國內目前大環境就是如此，我也跟球員說今天不管到哪、被哪隊選到都沒辦法逃避，自己要有定力和決心。」

富邦勇士 SBL 選秀

延伸閱讀

SBL／選秀會7月中登場 蘇士軒有望參選引關注

SBL／UBA球員出走潮 健行教頭：超籃警訊

ABL／洪志善下一步 再赴陸成選項

ABL／MVP加盟！ 寶島夢想家簽林俊吉

相關新聞

WSBL／蔡佩真首次比賽過生日 台電送上火鍋吃到飽

卅六年第一次在比賽過生日，台元隊當家中鋒蔡佩真不但沒能迎接勝利當禮物，且「火鍋吃到飽」，球隊以五十九比六十四不敵台電隊，...

WSBL／新北室內場館解禁 球員盼鐵粉回歸

新北市長侯友宜昨天宣布，室內活動一百人以下的人數限制即日解封，讓下月中移師板橋體育館舉行的ＷＳＢＬ有機會迎接球迷回歸，挑...

籃球／三狀元熱門遭攔胡 年輕球員對SBL信心漸失

繼過去幾年黃金世代球員陸續返台與ABL雙雄台北富邦勇士與寶島夢想家簽約後，ABL雙雄最近又一口氣攔胡了三位如果參加SBL...

WSBL／領教生日魔咒 蔡佩真：永生難忘

台元隊當家中鋒蔡佩真今天在第15季WSBL賽場迎接36歲生日，但球員生涯首度比賽度過，她卻體驗到「生日魔咒」，球隊浪費最...

WSBL／意外驚喜！台電逆轉台元奪第2勝

上次迎接勝場等待超過一千天，台電女籃再一次挑戰勝場相隔不到兩周，今天在第15季WSBL第四循環首戰逆轉台元隊，以64：5...

WSBL／低調轟新高33分 鄭伊秀率國泰10連勝

UBA曾寫下MVP「三連霸」驚人紀錄的國手常客鄭伊秀，今天在第15季WSBL改寫身披國泰戰袍的新高得分，且是繳出33分、...

SBL／選秀會7月中登場 蘇士軒有望參選引關注

第18季超級籃球聯賽（SBL）選秀會將首度集結本土與外籍生球員，暫定在7月中旬登場，曾入選瓊斯盃中華白隊的台師大蘇士軒，...

SBL／UBA球員出走潮 健行教頭：超籃警訊

SBL近年人氣下滑，部分UBA球員選擇出走或加入ABL球隊，健行科大教頭劉孟竹表示，當大部分年輕球員不願投入國內籃球最高...

ABL／洪志善下一步 再赴陸成選項

ABL球員生涯倒數計時，和富邦勇士隊合約月底到期的「小胖」洪志善，下一步不設限，延續球員生涯是個選項，再次赴陸也是考慮。

ABL／MVP加盟！ 寶島夢想家簽林俊吉

ABL賽季因新冠肺炎停擺，但台灣兩支隊伍持續補強，昨天富邦勇士隊宣布簽下兩位UBA新星曾祥鈞及周桂羽，今天寶島夢想家也正...

ABL／備好接班梯隊 富邦補進UBA新星

ＡＢＬ是否復賽仍沒定案，但第一年加入ＡＢＬ的富邦勇士隊運作不輟，昨天宣布簽下ＵＢＡ「準畢業生」曾祥鈞和周桂羽，補齊球隊老...

ABL／從球場到商場 洪志善跳出舒適圈

中華男籃前國手「小胖」洪志善不畏疫情，投資「燒肉殿」本月插旗板橋，這是四年來他和北科大學弟曹殿國開設的第五間餐廳，兩人去...

熱門新聞

NBA／推特清涼照當大頭照 湖人女老闆斥外界歧視批評

NBA／防守遭喬丹一笑置之 裴頓坦言當下很火大

NBA／車禍後首度曝光 帕森斯與葛里芬偕友人運動

NBA／夢一隊沒有湯瑪斯 錄音檔打臉喬丹記錄片說法

NBA／即便當年隨馬刺奪冠 T-Mac：不會感到生涯圓滿

中職／陳鴻文回應象迷遭禁賽 專心打球沒想法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。