快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

WSBL／領教生日魔咒 蔡佩真：永生難忘

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台元當家中鋒蔡佩真是今天壽星。圖／中華籃協提供
台元當家中鋒蔡佩真是今天壽星。圖／中華籃協提供

台元隊當家中鋒蔡佩真今天在第15季WSBL賽場迎接36歲生日，但球員生涯首度比賽度過，她卻體驗到「生日魔咒」，球隊浪費最多10分領先，最終以59：64敗給台電隊，讓她嘆這次生日「永生難忘」。

WSBL今天受新冠肺炎影響，開季期間從原本的4月延到5月才開戰，也讓今天「長尾巴」的蔡佩真難得生日遇比賽，她苦笑說：「這還是第一次，之前總統盃或甲組聯賽會到5月，但都沒遇到生日。」

她透露自己個性低調不喜歡張揚，沒讓球隊幫她慶生，但也有偷偷想過會不為遇到「生日容易輸球」的球場「魔咒」，不料預感成真，讓攻下15分的她嘆說：「我就知道，只要我得分高，一定會輸！」

她今天15分、9籃板都是台元次佳，林文佑則繳出全隊最高的16分、10籃板，張歆可也有14分貢獻，但主控彭曉彤前一場摔傷免戰，球隊過往倚賴的外線又熄火，全場19投僅3中，讓台電演出逆轉勝，且柳伊純和蘇苡瑈還聯手賞了壽星3火鍋。

「傻眼」是蔡佩真賽後第一個感想，她嘆：「她們知道我慣性，今天是火鍋吃到飽。」沒能如願迎接第10戰的第6勝，今日壽星仍希望先把冠軍戰門票拿到手，且健康完成第15季；她也透露目前還沒退役打算，只要身體狀況允許，下季將繼續征戰。

WSBL 彭曉彤

延伸閱讀

WSBL／意外驚喜！台電逆轉台元奪第2勝

WSBL／低調轟新高33分 鄭伊秀率國泰10連勝

WSBL／台元下三分雨 12記外線轟垮電信

WSBL／台元3老將場下坐 蔡佩真：還是會想上場

相關新聞

WSBL／蔡佩真首次比賽過生日 台電送上火鍋吃到飽

卅六年第一次在比賽過生日，台元隊當家中鋒蔡佩真不但沒能迎接勝利當禮物，且「火鍋吃到飽」，球隊以五十九比六十四不敵台電隊，...

WSBL／新北室內場館解禁 球員盼鐵粉回歸

新北市長侯友宜昨天宣布，室內活動一百人以下的人數限制即日解封，讓下月中移師板橋體育館舉行的ＷＳＢＬ有機會迎接球迷回歸，挑...

WSBL／領教生日魔咒 蔡佩真：永生難忘

台元隊當家中鋒蔡佩真今天在第15季WSBL賽場迎接36歲生日，但球員生涯首度比賽度過，她卻體驗到「生日魔咒」，球隊浪費最...

WSBL／意外驚喜！台電逆轉台元奪第2勝

上次迎接勝場等待超過一千天，台電女籃再一次挑戰勝場相隔不到兩周，今天在第15季WSBL第四循環首戰逆轉台元隊，以64：5...

WSBL／低調轟新高33分 鄭伊秀率國泰10連勝

UBA曾寫下MVP「三連霸」驚人紀錄的國手常客鄭伊秀，今天在第15季WSBL改寫身披國泰戰袍的新高得分，且是繳出33分、...

SBL／選秀會7月中登場 蘇士軒有望參選引關注

第18季超級籃球聯賽（SBL）選秀會將首度集結本土與外籍生球員，暫定在7月中旬登場，曾入選瓊斯盃中華白隊的台師大蘇士軒，...

SBL／UBA球員出走潮 健行教頭：超籃警訊

SBL近年人氣下滑，部分UBA球員選擇出走或加入ABL球隊，健行科大教頭劉孟竹表示，當大部分年輕球員不願投入國內籃球最高...

ABL／洪志善下一步 再赴陸成選項

ABL球員生涯倒數計時，和富邦勇士隊合約月底到期的「小胖」洪志善，下一步不設限，延續球員生涯是個選項，再次赴陸也是考慮。

ABL／MVP加盟！ 寶島夢想家簽林俊吉

ABL賽季因新冠肺炎停擺，但台灣兩支隊伍持續補強，昨天富邦勇士隊宣布簽下兩位UBA新星曾祥鈞及周桂羽，今天寶島夢想家也正...

ABL／備好接班梯隊 富邦補進UBA新星

ＡＢＬ是否復賽仍沒定案，但第一年加入ＡＢＬ的富邦勇士隊運作不輟，昨天宣布簽下ＵＢＡ「準畢業生」曾祥鈞和周桂羽，補齊球隊老...

ABL／從球場到商場 洪志善跳出舒適圈

中華男籃前國手「小胖」洪志善不畏疫情，投資「燒肉殿」本月插旗板橋，這是四年來他和北科大學弟曹殿國開設的第五間餐廳，兩人去...

ABL／富邦球員倒數 洪志善先顧燒肉店

今年7月就要滿35歲的「小胖」洪志善，和ABL富邦勇士隊合約到本月底，球團已經決定不和洪志善續約，打過CBA、SBL的「...

熱門新聞

NBA／推特清涼照當大頭照 湖人女老闆斥外界歧視批評

NBA／車禍後首度曝光 帕森斯與葛里芬偕友人運動

NBA／防守遭喬丹一笑置之 裴頓坦言當下很火大

全聯盟DH制救不了票房 更傷害棒球傳統

NBA／夢一隊沒有湯瑪斯 錄音檔打臉喬丹記錄片說法

NBA／即便當年隨馬刺奪冠 T-Mac：不會感到生涯圓滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。