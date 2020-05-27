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WSBL／領教生日魔咒 蔡佩真：永生難忘
台元隊當家中鋒蔡佩真今天在第15季WSBL賽場迎接36歲生日，但球員生涯首度比賽度過，她卻體驗到「生日魔咒」，球隊浪費最多10分領先，最終以59：64敗給台電隊，讓她嘆這次生日「永生難忘」。
WSBL今天受新冠肺炎影響，開季期間從原本的4月延到5月才開戰，也讓今天「長尾巴」的蔡佩真難得生日遇比賽，她苦笑說：「這還是第一次，之前總統盃或甲組聯賽會到5月，但都沒遇到生日。」
她透露自己個性低調不喜歡張揚，沒讓球隊幫她慶生，但也有偷偷想過會不為遇到「生日容易輸球」的球場「魔咒」，不料預感成真，讓攻下15分的她嘆說：「我就知道，只要我得分高，一定會輸！」
她今天15分、9籃板都是台元次佳，林文佑則繳出全隊最高的16分、10籃板，張歆可也有14分貢獻，但主控彭曉彤前一場摔傷免戰，球隊過往倚賴的外線又熄火，全場19投僅3中，讓台電演出逆轉勝，且柳伊純和蘇苡瑈還聯手賞了壽星3火鍋。
「傻眼」是蔡佩真賽後第一個感想，她嘆：「她們知道我慣性，今天是火鍋吃到飽。」沒能如願迎接第10戰的第6勝，今日壽星仍希望先把冠軍戰門票拿到手，且健康完成第15季；她也透露目前還沒退役打算，只要身體狀況允許，下季將繼續征戰。
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