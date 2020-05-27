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WSBL／意外驚喜！台電逆轉台元奪第2勝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台元教頭邱啟益（中）第二節讀秒時刻被吹技術犯規。圖／中華籃協提供
台元教頭邱啟益（中）第二節讀秒時刻被吹技術犯規。圖／中華籃協提供

上次迎接勝場等待超過一千天，台電女籃再一次挑戰勝場相隔不到兩周，今天在第15季WSBL第四循環首戰逆轉台元隊，以64：59迎接本季第2勝。

台元首節在林文佑6分、7籃板演出下取得16：11，半場結束前教頭邱啟益雖被吹技術犯規，兩節打完台元仍取得30：25優勢，第三節在今天過36歲生日的當家中鋒蔡佩真「3分打」得手後領先更達兩位數。

台電靠劉希曄持續搶分縮小差距，三節打完追到45：49，第四節8分55秒楊芷瑜跳投得手更將比數49：49扳平；台元雖有卓敬2罰1中、蔡佩真抓下進攻籃板籃下放進，但3分領先沒能維持太久，3分53秒劉希曄的三分彈助台電55：53超前，郭佳紋2分27秒再飆進外線，蘇苡瑈快攻得手後台電領先更擴大到62：54。

1分43秒林文佑2罰俱中但接續外線失手，17.4秒張歆可飆進外線後台元雖追到59：63，但劉希曄最後15秒2罰中1穩住勝果，最終台電就以64：59迎接勝利。

台電第13季和第14季勝場都沒開張，本月14日碰電信終於「開胡」，今天再收穫勝場，教頭林紀妏笑說，第2勝來得超乎預期，「沒想過才會來，沒想過會贏台元，她們陣容拆開來還是比我們好，今天（彭）曉彤有傷，戰力有影響。」

第13季接掌兵符的林紀妏坦言，前兩年都沒有奪勝經驗，今年抱持平常心，「沒期待，贏球就是bonus（獎勵）！」她也盼最後5場例行賽再累積勝場數，季後賽團隊有更好表現。

台元「意外」吞敗，教頭邱啟益除不滿裁判吹判，對球員狀況也大呼意想不到，「今天是另一個台元，大家都好累，體力掉好快，自己看到也傻眼。」首度接掌女籃兵符的「邱哥」苦笑說，這也是帶女籃課題，今天算是學到一課。

台電迎接本季第2勝。圖／中華籃協提供
台電迎接本季第2勝。圖／中華籃協提供
台電中鋒柳伊純（右）阻擋台元後衛張歆可。圖／中華籃協提供
台電中鋒柳伊純（右）阻擋台元後衛張歆可。圖／中華籃協提供
台電劉希曄（左）攻下全場最高21分。圖／中華籃協提供
台電劉希曄（左）攻下全場最高21分。圖／中華籃協提供

邱啟益 卓敬 WSBL

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