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SBL／選秀會7月中登場 蘇士軒有望參選引關注

中央社 / 台北27日電
曾入選瓊斯盃中華白隊的台師大蘇士軒，有意願投入SBL選秀。 聯合報系資料照
曾入選瓊斯盃中華白隊的台師大蘇士軒，有意願投入SBL選秀。 聯合報系資料照

第18季超級籃球聯賽（SBL選秀會將首度集結本土與外籍生球員，暫定在7月中旬登場，曾入選瓊斯盃中華白隊的台師大蘇士軒，有意願投入SBL選秀。

第17季SBL總冠軍賽日前落幕，高雄九太科技全年度戰績在5隊中敬陪末座，第18季選秀會中握有狀元籤，後續選秀順位依序為台灣銀行、裕隆納智捷、桃園璞園建築、台灣啤酒。

距離選秀還有1個多月，東南亞職業籃球聯賽（ABL）台北富邦勇士、寶島夢想家近日接連出手網羅大專籃球聯賽（UBA）球員，其中即將從輔仁大學畢業的中鋒曾祥鈞及台灣師範大學畢業的前鋒周桂羽，將披上勇士戰袍，而UBA冠軍賽MVP、健行科大主力後衛林俊吉選擇加盟夢想家。

上屆SBL選秀會21人參加，最終僅3名球員獲青睞，創歷屆新低，UBA本屆畢業生包括周桂羽、曾祥鈞、林俊吉、朱雲豪（健行）、盧峻翔（輔大）、蘇士軒（台師大）等人，但有可能成為第18季SBL選秀狀元的球員，在紛紛轉戰ABL舞台後，今年選秀恐星光黯淡不少。

據了解，目前蘇士軒有意願投入SBL選秀，而朱雲豪儘管有中國全國男子籃球聯賽（NBL）球隊提出合約，但他可能另有規劃。

台師大教頭王志群透露，先前曾與蘇士軒、周桂羽等人分析留在SBL、加入ABL球隊或前往日本、中國打球利弊，而他樂見周桂羽選擇加入富邦勇士。

選秀 SBL 富邦勇士

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