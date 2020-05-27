SBL／UBA球員出走潮 健行教頭：超籃警訊

SBL近年人氣下滑，部分UBA球員選擇出走或加入ABL球隊，健行科大教頭劉孟竹表示，當大部分年輕球員不願投入國內籃球最高殿堂的SBL時，將是非常嚴重的警訊。

107學年度大專籃球聯賽（UBA）冠軍賽MVP、健行科大後衛林冠均，去年加盟東南亞職業籃球聯賽（ABL）富邦勇士，即將從輔仁大學畢業的中鋒曾祥鈞及台灣師範大學畢業的前鋒周桂羽，近日也成為林冠均的隊友，而108學年度的UBA冠軍賽MVP、健行科大主力後衛林俊吉今天確定加盟寶島夢想家。

超級籃球聯賽（SBL）招牌對UBA年輕球員欠缺吸引力，台師大教頭王志群表示，除了薪資外，球員也會觀察球團是否具備完善的教練團編制、獎懲制度，他提到，球員家長也會想要瞭解球團如何照顧球員。

健行科大教頭劉孟竹指出，若球員對SBL沒有信心，認為加入後沒有保障，當然不會列入選項。

「已經不是1、2個年輕球員，當大部分球員不願意投入（SBL）時，我覺得不是好事。」劉孟竹表示，當球員不願投入國內籃球最高殿堂SBL時，是非常嚴重的警訊。

傳出SBL日前召開球團會議，部分球團提出，若大專球員不參加SBL選秀，選擇先赴亞洲其他聯賽打球，將來若想加入SBL，得先禁賽1年，才能參加選秀，中華民國籃球協會秘書長李一中表示，還未定案，6月1日將開會討論。

王志群表示，待訂定遊戲規定後，還未畢業的大專球員自然會反思，是否能與其他聯賽的球員競爭。

不過，劉孟竹聽聞後則直呼「不可置信」，他認為，SBL球團應先思考，如何提升球員對球團的認同度。