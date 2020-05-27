ABL／洪志善下一步 再赴陸成選項

ABL球員生涯倒數計時，和富邦勇士隊合約月底到期的「小胖」洪志善，下一步不設限，延續球員生涯是個選項，再次赴陸也是考慮。

洪志善2011到16年曾在中國大陸CBA分別效力東莞隊和山西隊，5年建立的人脈成現在資源，他透露當時認識的朋友從幾年前就力邀他到北京擔任籃球教練，除帶隊也能主持訓練營，有很大發揮空間。

7月將滿35歲的「小胖」還沒決定是否高掛球鞋，「身為球員，你不會知道哪天是最後一天，要不要退忠於自己。」像ABL因新冠肺炎賽程無限期暫停，他仍維持訓練也控制飲食，官方登錄的體重是80公斤，現在只有70出頭，繼續征戰不成問題。

洪志善投資燒肉店4年，烤起肉有模有樣。記者侯永全／攝影

「小胖」透露，這幾年就一直有規劃，除了球場外的投資、中國大陸的機會，也持續洽詢繼續打球的可能，但他讓自己有更多選擇，不是「非要打球不可」；他有機會也不吝於提攜後勁，曾加入富邦的黃宥森離隊後在他引薦下就前往對岸教球，新開設的板橋「燒肉殿」則是和球員轉任教練的葛記豪合作。

投身過SBL、CBA和ABL的「小胖」坦言，台灣籃球大環境現階段不是太好，很多球員沒有方向，他自己和最大股東曹殿國都是籃球員出身，若有能力都希望幫助籃球人，未來繼續展店也計畫和有興趣的球員合作，打造籃球場外的另片天。