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ABL／MVP加盟！ 寶島夢想家簽林俊吉

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林俊吉加盟ABL寶島夢想家。圖／寶島夢想家提供
林俊吉加盟ABL寶島夢想家。圖／寶島夢想家提供

ABL賽季因新冠肺炎停擺，但台灣兩支隊伍持續補強，昨天富邦勇士隊宣布簽下兩位UBA新星曾祥鈞及周桂羽，今天寶島夢想家也正式公告，網羅今年率健行科大完成UBA衛冕並摘下MVP的林俊吉，為後場增添新戰力。

寶島夢想家表示，球團看中「阿吉」的靈活球風以及速度優勢，期待「健行小跑車」能為球隊注入新活力。

3月底結束的UBA公開男一級決賽，林俊吉率健行摘下隊史第3冠，且帶著MVP肯定和大專舞台告別；「阿吉」身高雖僅有173公分，但兩年前就入選中華白隊出戰瓊斯盃，當時面對加拿大長人陣頻頻利用速度優勢及切入破壞性撕裂對方防守，再加上外線火力發揮，成爲隊上得分王。

從寶島夢想家開啟職業生涯的想法，林俊吉說：「很開心在一畢業就能挑戰ABL這個舞台，也很謝謝球團給我這個機會。以前就曾經到彰化主場看球，很喜歡夢想家的球場氣氛，會讓人有股熱血沸騰的感覺！」

林俊吉也特別提到，在拚戰籃球的路上，家人一直都扮演重要的角色，雖然家鄉在南投，但一有機會家人都會特別北上進場支持，「之後在彰化打球，有地緣之便，他們也更能持續在場邊為我加油！」

目前林俊吉將持續跟隨健行科大球隊進行訓練，6月起就正式向球隊報到，並先加入寶島夢想家近期籌組的青年隊，維持戰力以備戰未來的賽事。

寶島夢想家 瓊斯盃

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