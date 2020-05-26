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ABL／富邦球員倒數 洪志善先顧燒肉店

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
洪志善投資的「燒肉殿」插旗板橋。記者侯永全／攝影
洪志善投資的「燒肉殿」插旗板橋。記者侯永全／攝影

今年7月就要滿35歲的「小胖」洪志善，和ABL富邦勇士隊合約到本月底，球團已經決定不和洪志善續約，打過CBA、SBL的「小胖」倒是不急著決定下一步，他笑說除正常隨球隊訓練，也一直有為未來規劃，就像本月剛開幕的燒肉店已是投資的第5間餐廳。

2011年到16年在中國大陸CBA打拚的「小胖」回憶，剛從CBA回台，北科大的學弟曹殿國就詢問他合資開店的意願，「算是一個契機，另類的投資。」第一間燒肉店2016年從東區起家，之後再鄰近位置再開串燒店，第三間店插旗西門町，之後又開了一間火鍋店，今年再轉戰新北，在板橋成立坪數更大的旗艦店，並提供有別於一般燒肉店的調酒，固定時間還有DJ和魔術師表演。

洪志善透露，板橋店剛開幕，平時練完球就會來巡視，另位股東葛記豪也常現身，團隊中「廚師擔當」的曹殿國笑說：「小葛從我們開第一間店時就說想加入，這次在板橋，剛好離他近，有地利之便。」葛記豪球員退役後轉任教練，現帶領的台藝大正是在板橋。

三位經營者都是球員出身，「小胖」形容，餐廳的運作和球隊其實有些相似，球隊總教練就像餐廳管理者，隊長則像店長，團隊想打造的是團隊合作氣氛，和員工就像朋友，餐廳提供的福利也不少，從國外員工旅遊到新冠肺炎疫情期間不降薪、沒放無薪假。

「很多餐廳疫情期間都直接減薪，但我們沒有，之前員工幫你賺錢，現在就互相幫忙，彼此是相輔相成的。」洪志善說。

曹殿國不諱言，疫情較嚴重前幾個月，幾間店的生意當然有受影響，但有過去口碑打下的基礎，營運狀況多是打平或小虧，加上本來就有的預備金，仍能維持員工待遇；近期台灣疫情趨緩，連續幾日沒有增加確診案例，餐廳客人也逐漸增加，來客數幾乎回到疫情前的9成。

洪志善 葛記豪 富邦勇士

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